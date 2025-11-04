Suscribirse

Se frustra liberación de soldados secuestrados por la comunidad en el Meta

Para liberar a los uniformados, la población hizo una exigencia especial.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 8:29 p. m.
Los enfermeros de combate del Ejército le brindaron los primeros auxilios al señalado disidente que resultó herido en esa confrontación armada.
Se frustra liberación de soldados secuestrados por la comunidad en el Meta. | Foto: Francisco Calderón

La fuerza pública volvió a ser objeto de un grave delito por parte de la comunidad campesina en el Meta. Dos soldados fueron secuestrados en la vereda La punta, en la Macarena, Meta.

En el medio de la foto el párroco que recibió a los dos soldados, secuestrados por la comunidad en el Meta.
En el medio de la foto el párroco que recibió a los dos soldados, secuestrados por la comunidad en el Meta. | Foto: Ejército.

Según la propia comunidad, los uniformados fueron privados de la libertad luego de que se diera la captura de la señora Liceth Daza Hoyos.

En medio de la confusa situación, fuentes militares informaron que los dos soldados habían sido liberados, sin embargo, se conoció que nuevamente la comunidad los retuvo.

“Por medio de la presente, las 60 Juntas de Acción Comunal de los alrededores de la vereda El Oasis informan que, en el marco de un operativo realizado el día 3 de noviembre en la finca Villa Valentina, se realizo la captura de la señora Liceth Daza Hoyos, quien se encontraba presente en el lugar. Por este motivo como prenda de garantía las comunidades realizaron la detención de dos saldados en lugar”, señaló la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios y Ambientales de Los Llanos del Yarí de La Macarena, Meta.

Los soldados fueron identificados como Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí.
Los soldados fueron identificados como Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí. | Foto: Redes sociales

Añadió la agremiación campesina que: “la comunidad desea manifestar que la señora Daza Hoyos no es responsable de los hechos que motivaron el operativo, ya que no era el objetivo de la intervención ni figura como propietaria del predio en cuestión. Además, es madre cabeza de hogar y tiene bajo su cuidado a tres menores de edad, lo que la ubica en una situación de especial vulnerabilidad”.

Tras la compleja situación, los secuestradores de los militares pidieron presencia de las delegaciones de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las comunidades.

Los soldados habían sido entregados a un párroco de la región, pero luego se presentó nuevamente el secuestro de acuerdo con información que entregaron fuentes militares.

En este miércoles 7 de mayo se presentaron dos ataques contra el Ejército en Suárez y Caloto, resultando herido un soldado profesional, como bien confirmaron las autoridades.
Archivo. | Foto: Francisco Calderón

Es de anotar, que el Ministerio de Defensa ha reconocido un grave problema para la fuerza pública las asonadas por parte de las comunidades, que terminan impidiendo procesos judiciales.

EjércitoMinisterio de DefensaFuerzas Militares

Redacción Semana

