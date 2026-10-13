“Se protege el derecho a la protesta, pero ningún derecho a destruir”: respaldan decreto firmado por Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1525 de 2026, que regula la actuación de las autoridades durante las protestas sociales. La medida establece cómo proceder ante hechos como el porte o uso de armas, la retención de personas contra su voluntad, las agresiones contra terceros y la destrucción de infraestructura pública o privada.

Abelardo De La Espriella firmó el decreto que regula la protesta y castiga la violencia y la destrucción. Aquí están los detalles

El decreto ordena mantener el diálogo y la mediación durante las manifestaciones, pero precisa que esos mecanismos no suspenden las acciones dirigidas contra quienes cometan actos violentos. La intervención policial puede adelantarse de manera simultánea al diálogo y debe observar las reglas sobre el uso de la fuerza.

La norma también indica que las garantías para quienes protestan pacíficamente se mantienen, incluso si en el mismo lugar ocurren hechos violentos. La verificación de las conductas debe hacerse de manera focalizada, con documentación del Puesto de Mando Unificado y comunicación inmediata al Ministerio Público. Además, la convocatoria, el contenido de la protesta o el uso de capuchas no bastan por sí solos para alterar su carácter pacífico.

Tras la firma, el exconcejal de Medellín Sebastián López respaldó la medida. “Se protege el derecho constitucional a la protesta, claro que sí, pero no se protege ningún derecho a destruir”, afirmó.

López sostuvo que la Policía Nacional debe poder intervenir de inmediato cuando se presenten desmanes y violencia para restablecer el orden público. También cuestionó los bloqueos permanentes y afirmó que las personas que causen daños o ejerzan violencia deben ser individualizadas y judicializadas.

El exconcejal agregó que la protección debe extenderse tanto a quienes participan en las marchas como a quienes no lo hacen. “Se va a proteger a quienes protestan y a quienes no lo hacen”, expresó.

La aplicación de la medida tendrá lugar en medio de la convocatoria a marchas para este miércoles 14 de octubre, realizada por sectores opositores al Gobierno.