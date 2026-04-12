Se registra un fuerte sismo en el océano Pacífico, cerca de la costa de Colombia. Estos fueron el epicentro y magnitud del temblor

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico que se registró a las 6:50 a. m., hora local en el océano Pacífico, muy cerca de las costas colombianas, precisamente cerca de Bahía Solano, Nuquí y Bajo Baudó, en el departamento del Chocó.

Temblor en Colombia: sismo sacudió al país en la tarde de este sábado 11 de abril; este fue el epicentro

El evento se originó en una zona con antecedentes de actividad sísmica, lo que es habitual en Colombia debido a su ubicación geográfica en el encuentro de varias placas tectónicas.

Este contexto geológico hace que el país experimente con frecuencia sismos de distinta magnitud, la mayoría de ellos de baja o moderada intensidad.

Este sismo, de 4,0 grados en la escala Richter, tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, y hasta el momento no se han reportado daños materiales en la zona.

Otro evento sísmico se presentó horas antes en la región de Puerto Rico el día 11 de abril de 2026.

Este evento sísmico tuvo una magnitud de 4,1, lo que lo clasifica como un temblor de intensidad moderada, generalmente perceptible por la población cercana, pero con baja probabilidad de causar daños estructurales significativos.

La profundidad del sismo fue de 115 kilómetros, lo que indica que ocurrió a una considerable distancia bajo la superficie terrestre.

Este 12 de abril de 2026, también se presentó un sismo a las 07:54 hora local de magnitud 2,5 en Dabeiba, Antioquia, Colombia.

El reporte, generado automáticamente por el Servicio Geológico Colombiano, indica que el epicentro se ubicó a 1 km de Dabeiba, 14 km de Uramita y 28 km de Frontino.

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Debido a su baja magnitud, es poco probable que haya causado daños significativos o afectaciones graves en la región.

Colombia tiembla con frecuencia debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de placas tectónicas como la Nazca, Sudamericana y Caribe.

La preparación de la población se basa en educación, simulacros y sistemas de monitoreo liderados por el Servicio Geológico Colombiano.

Simulacro de evacuación Cali Foto: Raul Palacios

Las autoridades promueven planes de emergencia, construcción sismorresistente y campañas de prevención.

Además, se fomenta el uso de alertas tempranas y la cultura del autocuidado para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante eventos sísmicos.