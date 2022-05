Sena abrió cupos para carreras técnicas y tecnólogas en Colombia: así se puede aplicar

Una nueva convocatoria fue lanzada para que los ciudadanos puedan acceder a formación técnica y tecnóloga en diferentes áreas por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). La apertura de inscripciones es desde este 17 de mayo y finaliza hasta el 24 del mismo mes. Las personas que quieran participar deberán ser colombianos, o extranjeros con un permiso para residir o estudiar en el territorio nacional.

Son más de 80.000 cupos habilitados para niveles de educación tipo profundización, operarios, auxiliares, además de los técnicos y tecnólogos mencionados. Según la entidad, estos estarían repartidos en más de 350 programas entre los que se encuentran: “análisis y desarrollo de software, asistencia administrativa, construcción de edificaciones, confección industrial de ropa exterior, entre otros”, aclaró el Sena.

“En nuestro compromiso con la educación pertinente y de calidad, abrimos una nueva oferta formativa presencial y a distancia para seguir entregando a los sectores productivos del país profesionales integrales”, fueron las palabras del director general del Sena, Carlos Mario Estrada Molina, anunciando la apertura de los cupos para clases presenciales y a distancia.

La entidad resaltó que todos los procesos de formación son gratuitos y no se necesitan intermediarios para completar una inscripción y comenzar los estudios.

Para aplicar a los cupos, los interesados deberán acceder a la página oficial del Sena www.senasofiaplus.edu.co, en esta se deberá ubicar en la parte inferior izquierda un recuadro que dice: ¿Qué le gustaría estudiar?, ya en esa opción, el portal recalca que los candidatos deberán seleccionar el nivel del programa y escribir una palabra clave como: cocina, contabilidad, etc., esto para ubicar el tipo de estudio que se desea cursar.

Otro filtro importante que se debe accionar es el de la ciudad en la que desea estudiar y luego de esto, hacer clic en ´buscar’. A continuación, aparecerán todos los datos del programa de formación que sean afines con los términos de búsqueda y se deberá hacer el respectivo registro en la opción deseada.

“Si se encuentra registrado en el aplicativo Sofía Plus, digitar la información solicitada para iniciar el proceso de inscripción. En caso de no estarlo, se deberán seguir otras indicaciones que aparecerán en la página”, explicó el Sena sobre los procesos en el software especializado.

Entre tanto, también se especificó que para las personas que opten por seguir un programa de forma presencial, también tendrán la oportunidad de elegir otro programa diferente para complementar sus estudios. Es de recalcar que otro requisito para ser aceptado en los programas elegidos es contar con el puntaje necesario y requerido.

“Los horarios de formación se eligen según disponibilidad del aspirante en jornada diurna (6:00 a.m., a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m., a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m., a 6:00 a.m.), y mixta (6:00 a.m., a 10:00 p.m.)”, agregó la institución.

WOM abrió 184 vacantes en Colombia; algunos puestos para aprendices del Sena

El operador aseguró que de estas 184 vacantes ofrecerá 15 plazas para practicantes y 48 para aprendices del Sena. “Queremos que más personas se unan a este propósito y tengan la oportunidad de trabajar en una compañía que cuida su bienestar, además queremos seguir contribuyendo con la generación de desarrollo social a través de empleo de calidad”, aseguró Diego Linares, gerente de operaciones de valor humano en WOM Colombia.

Los interesados podrán aplicar a las vacantes a través del perfil oficial de LinkedIn de la compañía @WOMColombia, así como en los portales ElEmpleo.com y Computrabajo.