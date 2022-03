Sergio Fajardo descarta hacer alianzas con ‘Fico’: “Es el candidato del uribismo”

El candidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga anunció este lunes –14 de marzo– que renuncia a su aspiración de llegar a la Casa de Nariño y que acompañará a ‘Fico’ Gutiérrez en la primera vuelta presidencial.

He tomado la decisión personal de acompañar la aspiración de @FicoGutierrez.



Un mensaje a todos los colombianos: solo unidos podemos preservar la democracia y la libertad

“En vista de los resultados de ayer y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión de renunciar a la candidatura presidencial del Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez”, dijo Zuluaga.

En su mensaje explicó que la decisión se toma sin cálculos políticos ni burocráticos y, mucho menos, sin esperar nada a cambio. “El partido queda en la libertad de tomar las decisiones institucionales que crea oportunas”. Así mismo, agradeció a quienes lo acompañaron en su candidatura y anunció que seguirá trabajando por el país. “He llevado una campaña llena de amor y esperanza, dedicada a las propuestas más serias para construir el país que nos merecemos (…) ¡Seguiré actuando con ese fin para contribuir en ese camino!”.

Tras el hecho, Gutiérrez le envió un mensaje a Fajardo y le pidió “dejar la soberbia y la arrogancia” y unirse a su candidatura.

“Yo triplico en votación hoy a Sergio Fajardo, cuando a él lo conoce casi el 100 % del país. Ha hecho no sé cuántas campañas ya. Esta es mi primera campaña y lo triplico ya en votación. Y eso que me conoce apenas el 40 % de la gente. Nosotros vamos para arriba y yo vuelvo y digo: esto no es un tema de arrogancia. Es una responsabilidad inmensa. Voy a convocar a todos los sectores, incluyendo a Sergio Fajardo, a la Centro Esperanza”, manifestó Gutiérrez.

“Yo invitaría a Sergio Fajardo a que me acompañe. Tiene que dejar la arrogancia y la soberbia, entender el momento en que estamos. Lo tripliqué en votación. La encuesta que vale es la de ayer. Antes las otras encuestas eran otro escenario. La encuesta de ayer demuestra que lo tripliqué en votación”, agregó.

A esto reaccionó el mismo Fajardo, quien descartó esta posibilidad, pues dijo que “queda demostrado” que Gutiérrez es el candidato del uribismo, por lo que unirse a él, sería apoyar el continuismo.

“Si ahora Federico Gutiérrez pasa a ser entre comillas el de Uribe, él que continúa con lo de Duque, y una confrontación del otro lado con Petro, pues vamos a una misma película y esa no es una película buena para Colombia”, dijo el candidato de la Centro Esperanza en diálogo con Noticias Caracol.

¿Qué opciones tiene Fajardo para la primera vuelta?

A pesar de haber ganado la nominación presidencial de la Coalición Centro Esperanza, la candidatura del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo queda navegando a contracorriente por la baja votación que obtuvo esta consulta frente al Pacto Histórico y el Equipo por Colombia.

Fajardo, según los expertos, llega como un candidato poco viable a representar a un centro político que quedó debilitado.

En las consultas, el Pacto Histórico superó por más del doble la votación de la Centro Esperanza, mientras que el Equipo por Colombia estuvo por encima de la consulta de la Esperanza por más de un millón y medio de votos.

De hecho, Francia Márquez en el Pacto Histórico lo superó y apenas está por encima de Álex Char, el segundo en el Equipo por Colombia.

Inicialmente, Sergio Fajardo sonó con fuerza, a pesar de la derrota que había sufrido en 2018. A comienzos del año pasado prácticamente lideraba la mayoría de las encuestas, de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Incluso, en segunda vuelta, en todas las mediciones, se mostraba como el candidato que podría derrotar a Gustavo Petro.

Sin embargo, esta percepción fue cambiando. Cuando la campaña prendió motores su nombre no despertó el entusiasmo de hace cuatro años.

Uno de los elementos que ha contribuido a impactar el entusiasmo alrededor suyo tiene que ver con el discurso que desde hace más de una década viene manejando: la lucha anticorrupción.

Contrario a 2018, cuando era prácticamente el único con esta bandera, pues las demás opciones estaban enfocadas en el cumplimiento o no del acuerdo de La Habana, en esta oportunidad son varios los candidatos que han tomado esta causa también.

Y lo han hecho de una manera más contundente. El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández ha dicho, por ejemplo, que hay que quitarles “la chequera a los bandidos”, mientras que Íngrid Betancourt ha hablado de luchar contra las maquinarias.