“A ‘Fico’ hay que respaldarlo, si es por el bien del país”: María Fernanda Cabal

SEMANA: ¿Qué opinión le merecen los resultados del Centro Democrático en el Congreso?

María Fernanda Cabal (M. C.): Se nota el efecto de un gobierno que no gobernó con un partido que lo llevó al poder. La disminución, sobre todo en Cámara, con la mitad de las curules, es eso. Así de sencillo: no apoyar a los miembros de bancada, a las bases en las regiones. Ahí está el costo político de no haberlo hecho.

SEMANA: ¿Usted cómo logra 200.000 votos?

M. C.: ¿Sabe cómo? Con valentía, que no es fácil, especialmente en un país donde a la gente le escriben la historia, donde a uno lo convierten en criminal simplemente por tener ideas de derecha y pensar diferente, con valor civil y coherencia. No cambiar de bando, no venderse al mejor postor. También tiene un costo, pero al final lo que estás haciendo es sembrar y yo aquí recogí la cosecha. Para mí es maravilloso lo que está pasando, a pesar de los señalamientos, de todo lo que me pasó en el Congreso; la gente finalmente empezó a conocer a una congresista que lo único que hace es pelear por un país mejor.

SEMANA: ¿Qué cree que pasó con Óscar Iván Zuluaga? ¿Por qué renunció?

M. C.: Yo sí creo que el Gobierno, desde el principio, tenía como candidato a Federico Gutiérrez. Pienso que utilizó a Óscar Iván para sacarme a mí de la consulta y finalmente Zuluaga no repuntó y la campaña de las coaliciones terminó generando un impulso especial que desdibuja a los candidatos que van en primera vuelta. Creo que terminó por afectar a todos de forma negativa. A los que queden les toca volver a rebobinar para volver a tener vigencia. Si se dan cuenta, es un efecto que no había analizado: a Rodolfo Hernández, quien tiene una excelente comunicación, le toca otra vez volverse atractivo y a los demás que estén allí. Yo, obviamente, invitaría a Enrique Gómez a unirse. Tenemos que unirnos porque aquí la amenaza es el comunismo.

SEMANA: Usted conoce a Zuluaga, ¿qué pudo haber fallado en él?

M. C.: No conectó, con todo el esfuerzo que hizo. A pesar de ser, a mi criterio, una de las personas más brillantes, no conectó, algo pasó, no encendió esa chispa.

SEMANA: Su hijo, Juan José Lafaurie, dice que usted le hubiera ganado a ‘Fico’. ¿Así ve el escenario usted?

M. C.: Yo ya había duplicado a ‘Fico’ en las encuestas del Centro Nacional de Consultoría que publicaba SEMANA, había triplicado a Óscar Iván y duplicado a ‘Fico’, pero llegar a asegurar que le habría ganado a Federico Gutiérrez, no lo sé, eso es una hipótesis. No lo sabremos.

SEMANA: ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer el Centro Democrático? ¿Irse hacia donde ‘Fico’ Gutiérrez?

M. C.: Creo que esa es la instrucción que se dará mañana con el presidente Uribe. Precisamente por esa reunión viene la renuncia anticipada de nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga, él prefirió decir ‘me retiro’. La verdad me parece que tiene mucha gallardía porque está pensando primero en la patria.

SEMANA: ¿Usted cómo ve a ‘Fico’ Gutiérrez como candidato?

M. C.: He tenido mis reparos porque yo no me callo. Sí quisiera que al público que nos inquieta algunas actuaciones de su alcaldía, nos aclarara dudas, pero de resto, es el triunfador de la jornada. Tuvo el apoyo del Gobierno, sin duda, y si es por el país habrá que rodearlo.

SEMANA: ¿Cómo cuáles reparos?

M. C.: ¿Por qué no retiró a su candidato a la Alcaldía de Medellín y permitió la llegada de Daniel Quintero, quien fracturó a la sociedad antioqueña que era muy sólida? Eso ha generado todo tipo de divisiones en lo que yo considero la muralla de la contención de la izquierda que es Antioquia. ¿Por qué no retiró a su candidato? Yo quiero hacerle preguntas como cualquier ciudadana, quiero despejar dudas en su alcaldía. Es básicamente eso, dudas que tengo. Si vamos a respaldarlo, lo mínimo a lo que tenemos derecho nosotros es a conversar con él.

SEMANA: ¿Usted sí estaba con Álex Char? A él le fue mal.

M. C.: No, ¿cuál era mi motivación? Que participáramos en la consulta, independientemente que votáramos por cualquiera, incluso el voto en blanco. Ustedes saben cómo fue mi pelea convenciendo al partido de que había que participar para no dejar sola a la izquierda. Eso no era para tirarme a Óscar Iván ni mucho menos, yo soy una persona completamente transparente y franca. Si aquí hubiéramos arrancado campaña y nos hubieran dejado libres para hacer campaña (en el Centro Democrático) hubieran tenido más votos los del Equipo por Colombia. Así de sencillo.

SEMANA: Es decir, ¿se cometió un error porque si el uribismo hubiera estado en el Equipo por Colombia habrían igualado a Petro?

M. C.: Habríamos tenido muchos más votos, pero cuando usted hace campaña la gente se moviliza. Dejen votar a la gente, si hubieran dejado votar a la gente tranquilamente hubiéramos podido meter unos 500.000 votos más, pero frene y frene, eso me pareció absurdo.

SEMANA: Por cierto, ¿cómo vio las votaciones de la izquierda?

M. C.: Si Petro tiene el mismo 27 %, no sé por qué hacen tanta fiesta. Tiene el mismo techo, no tiene más. Dizque en primera vuelta va a ganar, qué locura, yo no sé qué matemática es la que están aplicando.

SEMANA: ¿Y Fajardo?

M. C.: Se congeló prácticamente.

SEMANA: Por último, ¿ve viable la posible llegada de Vargas Lleras al escenario presidencial?

M. C.: Creo que la tendrá que pensar porque no le fue bien a Cambio Radical.