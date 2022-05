“Estoy dispuesta a retirarme si eso implica que Fajardo y Rodolfo se unan”: Betancourt

Los debates siguen generando declaraciones de los candidatos presidenciales que son referenciados por la opinión pública y los medio de comunicación.

En un debate que se llevó a cabo en la Universidad Eafit de la ciudad de Medellín, hubo una pequeña discrepancia entre el candidato Sergio Fajardo y la candidata Ingrid Betancourt.

Allí, Betancourt pidió que la coalición Centro Esperanza pueda crear una unión que derrote a los partidos tradicionales. “Tenemos que unir al centro, así que no todos pueden llegar”, dijo la candidata.

Ante estas palabras, Fajardo se mostró crítico y aseguró no entender la postura política de Ingrid. “Yo no he hablado con Ingrid, con Ingrid tenemos una relación difícil, ella hizo parte de la coalición Centro Esperanza, fue vocera del cónclave que se hizo, después decidió que se retiraba y después fue la persona que dijo que quería estar con Álvaro Uribe y el Centro Democrático, entonces no tengo claro qué es lo que quiere Ingrid”, argumentó el candidato de la Centro Esperanza.

Sergio Fajardo posteriormente tuvo que abandonar de manera prematura el debate debido a cuestiones de agenda.

A pesar de que la candidata por el Partido Verde Oxígeno tiene apenas una pequeña intención de voto con un 1,1 % de aceptación y estaría muy por debajo de Petro y Fico, aseguró que sigue con su campaña presidencial y, en entrevista con SEMANA, dejó claro con quien podría crear una alianza.

“Yo he puesto las cartas sobre la mesa, es decir, estoy dispuesta a retirarme si eso implica, y es la posibilidad, y si estimula el hecho de que Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández se unan y nos den una opción de centro. Conclusión: pongo mi candidatura presidencial sobre la mesa para que ellos dos puedan unirse si eso tiene algún valor; de pronto ellos piensan que no lo tiene, pero creo que más allá de los porcentajes de las encuestas hay una realidad: el clamor de una gran cantidad de colombianos que no quieren votar ni por Fico ni por Petro. La gente quiere una alternativa viable en la segunda vuelta presidencial”, dijo la candidata.

También aseveró que si esas alianzas no llegan a concretarse, seguirá con su campaña hasta el final.

“Yo estoy representando algo que es valioso para Colombia y es que soy una de las pocas mujeres que va por la Presidencia hasta el final, pero en este momento es muy importante que una mujer represente a las mujeres en el país. Segundo, esta es una candidatura blindada contra la corrupción y los colombianos quieren eso. Tercero, es la posibilidad de un verdadero cambio, de posibilidades, de metodologías, de hacer que el país funcione de otra manera. No podemos seguir pedaleando en el vacío. Estamos como montados en una bicicleta estática y tenemos que lograr subirnos en el tren del tercer milenio. Para eso tenemos que cambiar la mentalidad, nuestras políticas en educación, resolver nuestros conflictos y la justicia. Son muchos los problemas, hay que comenzar por algo y el verdadero cambio es una mujer,” puntualizó la candidata del Partido Verde Oxígeno.