“Siguen explotando mi imagen y no me pagan nada”: Alfredo Gutiérrez le pide ayuda al presidente Gustavo Petro

En las últimas horas, el acordeonero y cantante de música vallenata Alfredo Gutiérrez se unió al llamado de muchos músicos que piden a las disqueras del país que paguen las regalías de sus trabajos musicales distribuidos en plataformas digitales y redes sociales.

El tres veces rey del festival de la Leyenda Vallenata, a través de su cuenta de Twitter publicó un video donde reiteraba su malestar y le solicitó al presidente Gustavo Petro y al senador Roy Barreras, de que se le paguen las regalías que según él le deben por su trabajo.

“Hace días envié un comunicado de prensa donde pedía al Presidente de la República y al presidente del Senado que investigaran a todas las disqueras, a todas las editoras, y a la dirección nacional de derechos de autor para que se me pague lo que he ganado con mi trabajo, con mi talento, con mis canciones”, indicó Gutiérrez.

Según el artista hace 40 años, los contratos firmados con las disqueras se contemplaba el pago de las regalías por la venta de los discos. Sin embargo, con la llegada de las plataformas digitales el acordeonero afirmó que no se recibe nada de dinero por el trabajo realizado.

“Los contratos que suscribieron los intérpretes tienen una cláusula de pago de un porcentaje por ventas. Hoy, muchos de ellos están reclamando el pago de esas regalías, los propietarios al parecer, pretenden desconocer que esas cláusulas aún siguen vigentes, puesto que en esos contratos nunca se estipuló durante cuánto tiempo se daría el pago”, aseveró.

En ese orden de ideas, Gutiérrez aseguró que los contratos firmados antes del 2008 deben ser actualizados, debido a que ahora la industria musical funciona de manera diferente, ya que no se contemplaba el uso de plataformas y redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, Spotify y demás.

De igual manera, el artista aseguró que en la actualidad las disqueras continúan usando el nombre de sus marcas e imágenes, pero sin pagarle a él y demás artistas sus respectivas regalías.

“Antes, las producciones tenían entre doce y catorce canciones, lo cual hoy, en cuanto a las descargas y todo lo digital, debe trasladarse ya no en conjunto sino de manera proporcional a las descargas; es decir, de manera individual”, manifestó el sucreño, razón por la cual solicitó que los contratos deben ser renegociados para que se incluyan dichas regalías.

Finalmente, el acordeonero en su intervención afirmó que hoy en día siguen explotando su imagen sin recibir nada a cambio. “Hoy, en la era digital, siguen explotando una imagen y a mí no me pagan nada. Señor presidente, usted es un hombre justo, investigue a la dirección nacional de derechos de autor y las disqueras, que se me haga justicia”.

Spotify subiría el precio de su suscripción en 2023

En los últimos años, Spotify se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas e indispensable entre jóvenes y adultos en todo el mundo, posicionándose como la plataforma de música más utilizada en la actualidad.

Aunque cada vez más usuarios estén usando la plataforma musical, este número podría detenerse, o bajar, desde el próximo año, cuando Spotify comience a cobrar un precio mayor por la suscripción.

Según información de The Wall Street Journal, Daniel Ek, consejero delegado de Spotify, afirmó durante una entrevista en este medio que los usuarios deben prepararse para una subida de precio en cualquier momento del año 2023. Dejó claro que, aunque se ha decidido desde cuándo sería, sí hay planes en la compañía de aumentar el valor de suscripción próximamente.

Este anuncio de aumento de precios por parte de la compañía no cayó muy bien en los mercados, pues inmediatamente las acciones de Spotify tuvieron una caída de casi el 6 % en las operaciones siguientes al martes 25 de octubre. Así lo informó The Wall Street Journal.

La empresa había anunciado que estaba pasando un buen momento luego de que durante el trimestre anterior tuvo un aumento de suscriptores pagos que llegó al 13 %, lo que se traduce en 195 millones de usuarios. Esto superó ampliamente las expectativas que tenía Spotify para este periodo del año.