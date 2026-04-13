Sismos sacudieron a Colombia en las últimas horas: varios temblores se registraron este lunes 13 de abril

En el transcurso de este lunes, 13 de abril, se han registrado varios temblores de acuerdo con informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

El más reciente ocurrió hacia las 5:45 de la mañana y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander, una de las zonas con más sismicidad en todo Colombia.

En esta oportunidad, la magnitud fue de 2.4 grados y la profundidad de 148 kilómetros. Además, la latitud de 6.80° y la longitud de -73.14°.

En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 9 km y Zapatoca (Santander) a 14 km.

Un poco más temprano, hacia las 5:01 de la mañana, el SGC reportó otro movimiento telúrico que tuvo como epicentro el municipio de Alto Baudó, en el Chocó.

En este, según el informe, la magnitud fue de 2.3 grados y la profundidad de 49 kilómetros. Asimismo, la latitud estuvo en 5.66° y la longitud en -77.18°.

Los municipios más cercanos a este sismo fueron Nuquí (Chocó) a 11 km, Alto Baudó (Chocó) a 28 km y Río Quito (Chocó) a 52 km.

Otro temblor se registró a las 4:38 de la madrugada y tuvo una magnitud de 2.2 grados y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El epicentro estuvo en Chita, en el departamento de Cundinamarca, y los municipios más cercanos fueron La Salina (Casanare) a 14 km, Sácama (Casanare) a 19 km y Chita (Boyacá) a 20 km.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Así como estos, hubo por lo menos otros tres sismos durante la madrugada de este lunes, aunque ninguno superó la magnitud de 3 y, por lo mismo, no fueron percibidos por muchos de los ciudadanos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza. Foto: AFP

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.