Sobreviviente de accidente en La Línea contó lo que le dijo su amigo mientras agonizaba: “Triste”

“Nos avisaron que abajo - del puente- estaban los otros compañeros tirados y entonces fuimos a buscar a Yeison y lo encontré en la parte de abajo consciente, muy mal herido en el momento y no lo quise mover para evitar daños mayores y le dije que esperara, que tuviera paciencia que ya venían los paramédicos. Y ya no pude hacer más por él, para no moverlo”, narró Juan Camilo en Noticias Caracol.