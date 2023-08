Soldado impacta no solo con sus disparos de alta precisión, sino por su talento para dibujar, vea algunas de sus obras

Navarro vivió hasta los 11 años en el campo y tenía que caminar más de una hora para llegar a la escuela a estudiar, vivía en una finca ganadera, su papá cuidaba vacas y terneros. “Durábamos hasta las siete de la mañana ordeñando las vacas, luego me cambiaba y me iba para la escuela” , narra en medio de risas.

“ Mi amor por el dibujo nace desde la escuela; siempre dibujaba. Inicié como todo niño, con muñecos, animales… En las clases de Artística y Ciencias Naturales me destacaba por mis dibujos , y en la casa también, cuando me quedaba tiempo libre, lo ocupaba en el dibujo”, relató el soldado mientras realizaba un retrato desde la tupida selva del Guaviare.

El soldado Navarro sueña con ser diseñador gráfico y, aunque no cuenta con los recursos suficientes, no descarta la posibilidad de estudiar y poder profundizar su técnica de dibujo. Cuando comenzó a perfeccionar su estilo de dibujo, llevaba tres años como soldado profesional, y dice que su modelo favorito es Cristo.

Arrancó dibujando en hojas recicladas o cuadernos prestados. “Un compañero me regaló un lápiz. Un día un lanza quería que le dibujara a la novia y desde ahí aprendí que también podía dibujar personas. En esa época tenía una novia que se convirtió en mi modelo también. Luego un sargento me regaló tres hojas de bloc para que yo comenzara a dibujar, y así, poco a poco fui aprendiendo todo lo que hace parte de este arte y ahora intento comprar materiales de calidad” .

Ha aprendido técnicas de cuadrículas mirando videos. “Me demoro de 15 a 20 días en terminar un dibujo. Me gusta mucho cuando mis comandantes me dicen que dibujo muy bien y me dicen que siga mejorando. Soy feliz en mi Ejército, que me lo ha dado todo”, puntualizó mientras animaba a otros jóvenes a formar parte de la institución castrense.