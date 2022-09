¿Solo palanca? | Familias completas se estarían beneficiando de contratos en la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe

La alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, bajo supervisión de la Secretaría Distrital de Gobierno, estaría convertida en una bolsa de empleo familiar por una serie de contratos que dejan varias dudas sobre la mesa.

Así lo denunció la concejal de Bogotá Diana Diago, quien advirtió que esta alcaldía local está firmando millonarios contratos de prestación de servicios a hermanos y esposos de personal que ya labora al interior de la entidad, lo que dejaría en evidencia que en esta alcaldía estaría imperando la palanca, en vez del talento o el mérito.

Un claro ejemplo de ello, de acuerdo con la concejal Diago, serían los contratos firmados a los hermanos Morales Castiblanco, por un valor superior a los 85 millones de pesos.

Así mismo, Diago denuncia que el primero de febrero del 2022 se celebró un contrato de prestación de servicios a una señora cuyo esposo trabaja en el despacho del alcalde Edward Quintana.

Se trataría del contrato de prestación de servicios de una mujer de nombre Laura, firmado el tres de febrero de este año, por un plazo de seis meses, hasta el 2 de agosto, por un valor total de $32.400.000, lo que equivale a una asignación mensual de $5.400.000.

Lo primero que llama la atención sobre este contrato es que se dio presuntamente en plena vigencia de la ley de garantías: “El alcalde tenía plazo de contratar hasta el 29 de enero, fecha en la cual iniciaba la ley de garantías, pero al parecer al alcalde local no le importó, la contrató”, dijo Diago.

Ahora, Laura firmó este contrato con la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe cuando su esposo (o cónyuge) de apellido Zúñiga, ya tenía firmado desde enero un contrato con la misma alcaldía local por un tiempo de 11 meses y un valor total de $77 millones, para una asignación mensual de $7 millones.

Pero este no ha sido el único contrato de Zúñiga con esta alcaldía, pues de acuerdo con la hoja de vida que reposa de él en el Sideap, Zúñiga viene trabajando como contratista de la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, por diferentes periodos, desde el 26 de junio de 2019.

De acuerdo con la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada, de Zuñiga, que reposa en el Sideap, él reportó que en la actualidad tiene una sociedad conyugal con Laura. No obstante, ella en su declaración habría negado cualquier vinculación conyugal.

“Esta señora negó presuntamente el vínculo legal con su esposo, tal como se evidencia en la hoja de vida y declaración de bienes y renta del Sideap”, dijo Diago.

Pero no es la única pareja de esposos que presuntamente contrataron sin importar el discurso de la alcaldesa de “Talento no palanca”. Según lo explicó Diago, también está vinculada supuestamente a los esposos Angulo Sánchez, que trabajan juntos desde el 2022 bajo la modalidad de prestación de servicios.

Y como si fuera poco, Diago denunció que las hermanas Peña también están contratadas en la Alcaldía desde el año 2020. “Esto parece una tienda familiar, y no una alcaldía local”, puntualizó la cabildante.

La concejal Diago ha advertido que si bien estas contrataciones no serían ilegales, termina siendo indignante que familias enteras se beneficien de contratos en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.

Esta denuncia de la concejal del Centro Democrático toma relevancia luego de que SEMANA revelara las pobres cifras que deja hasta el momento el programa de ‘Talento no palanca’ que la alcaldesa Claudia López lanzó con bombos y platillos en enero de 2020, para promover la meritocracia al interior de las entidades distritales, en vez de la ‘rosca’, pero que tan solo se quedó en el papel.

Mediante directivas y circulares conjuntas, la Alcaldía estableció los lineamientos y condiciones para dicha estrategia. Se dejó por escrito que, durante la vigencia del Plan de Desarrollo, las entidades, en cada anualidad, debían lograr que mínimo el 10 por ciento de las personas contratadas por prestación de servicios fueran reclutadas por la plataforma Talento no Palanca. No obstante, las cifras conocidas por SEMANA ponen de manifiesto que el plan no funcionó.

En 2020, se registraron 229.235 personas en la plataforma. Al final, las contrataciones solo representaron el 2,7 por ciento de ese total. Si bien es cierto que la Alcaldía dejó claro que el registro de la hoja de vida no conllevaba una obligación de vinculación, en varias entidades del Distrito el porcentaje de contratación fue muy inferior a lo establecido.

Por ejemplo, en 2020, el Distrito tuvo 36.785 contratistas, de los cuales 6.179, es decir, el 16,8 por ciento, llegaron por Talento no Palanca. Pero en 21 entidades la vinculación por medio de esa estrategia fue inferior al 10 por ciento, o inclusive nula, incumpliendo las circulares y directivas de la Alcaldía.

Un panorama más desalentador se vio en 2021. Aunque ese año aumentó en 10 por ciento el número de contratos de prestación de servicios en el Distrito (en total fueron 40.310 contratistas), el porcentaje de Talento no Palanca cayó del 16,8 al 12,4 por ciento (5.009 personas). En ese año, además, 18 entidades reportaron un nivel de cumplimiento inferior al 10 por ciento.

En lo que va de 2022, según el Departamento Administrativo del Servicio Civil, las cifras siguen siendo preocupantes. El total de contratistas aumentó 21 por ciento frente a 2021 y 32 por ciento frente a 2020. Eso quiere decir que este año hay 8.335 personas más trabajando para la Alcaldía frente a un año atrás, y 11.860 más frente a dos años atrás. Sin embargo, el personal vinculado por Talento no Palanca aumentó solo en 714 casos en comparación con 2020.

Para este año hay vinculadas 6.893 personas a través de esa plataforma, lo que equivale al 14,2 por ciento del total de contratistas del Distrito. Sin embargo, hay 26 entidades con un nivel de cumplimiento inferior al 10 por ciento. Este año, la Subred Sur de Salud tiene cerca del 60 por ciento del total de personas contratadas por Talento no Palanca, es decir, 4.015 contratistas. De no ser por eso, las cifras de la Alcaldía serían paupérrimas.