Temblor en Colombia: sismo sacudió el país en la mañana de hoy lunes 13 de octubre; este fue el epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país en la mañana de este lunes festivo 13 de octubre,

Según la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 10:21 de la mañana y tuvo una magnitud de 3,1.

El epicentro de este temblor ocurrió en el municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-13, 10:21 hora local Magnitud 3.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Frontino - Antioquia, Colombia ”, señaló el Servicio Geológico en su cuenta en X.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-13, 10:21 hora local Magnitud 3.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Frontino - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/Bg3wNbVq6g — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2025

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales desde de los organismos de socorro, tanto a nivel local como departamental.

Es fundamental tener presente que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país. Debido a su ubicación geográfica, Colombia está en una zona de alta sismicidad, por lo que los temblores son fenómenos relativamente frecuentes.

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. | Foto: Getty Images

La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones adicionales: