Temblor en Colombia: sismo sacudió el país en la mañana de hoy lunes 13 de octubre; este fue el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 10:21 de la mañana. 

Redacción Nación
13 de octubre de 2025, 4:28 p. m.
Temblor Colombia
Según información de la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 10:21 de la mañana y tuvo una magnitud de 3,1. | Foto: allexxandarx - stock.adobe.com

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país en la mañana de este lunes festivo 13 de octubre,

Según la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 10:21 de la mañana y tuvo una magnitud de 3,1.

El epicentro de este temblor ocurrió en el municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-13, 10:21 hora local Magnitud 3.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Frontino - Antioquia, Colombia ”, señaló el Servicio Geológico en su cuenta en X.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales desde de los organismos de socorro, tanto a nivel local como departamental.

Contexto: Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este viernes, 3 de octubre: la tierra se movió con potencia

Es fundamental tener presente que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país. Debido a su ubicación geográfica, Colombia está en una zona de alta sismicidad, por lo que los temblores son fenómenos relativamente frecuentes.

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

Los sismos registrados hoy en Colombia han despertado la preocupación en diversas regiones del país. Los expertos han proporcionado información precisa sobre el epicentro y la magnitud de estos eventos, brindando un panorama claro de la situación sísmica actual.
El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. | Foto: Getty Images

La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

Contexto: Temblor en Colombia: nuevo sismo sacudió un departamento en la tarde de este domingo 5 de octubre

Recomendaciones adicionales:

  • Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.
  • En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.
  • Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.

Noticias relacionadas

Noticias Destacadas

