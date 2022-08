“Tengo como 20 investigaciones, no es nuevo”: alcalde de Palmira responde por quema de peaje

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, por presuntas omisiones que propiciaron la quema de un peaje, ubicado en la vía que de este municipio conduce a Cali, el 5 de mayo de 2021, en medio de las protestas del Paro Nacional.

Según el Ministerio Público, el mandatario le solicitó a la fuerza pública retirarse del peaje, lugar en el que concluyó dicha marcha en la que, de hecho, él participó. “El mandatario participó en la marcha y, presuntamente, solicitó a los miembros de la Policía Nacional no hacer presencia en el desarrollo de la misma, lo que expuso a quienes no hicieron parte de ella y facilitó la realización de los hechos que condujeron a la quema del peaje Ciat”, dijo la Procuraduría en un comunicado.

En conversación con SEMANA, Escobar se mostró asombrado por el comunicado sobre el pliego de cargos en su contra emitido por la Procuraduría, algo habitual en este tipo de casos. “Tengo como 20 investigaciones, así que esto no es nada nuevo para mí y mi equipo. Lo que sí me sorprende es que hayan emitido un boletín de prensa, porque lo que uno ve es que hay una intención política. Cuando hacen un boletín de prensa, uno empieza a preocuparse por las motivaciones que puede haber detrás”, aseguró.

Frente a la marcha en la que él decidió participar luego de pedirles perdón a los ciudadanos por no escuchar los reclamos sobre los abusos de la fuerza pública en las protestas, recordó que concluyó en el peaje de forma pacífica y que, poco después de marcharse, ocurrió el incendio. Sin embargo, no se arrepiente de haber ido a la manifestación.

“Por supuesto que es muy lamentable que se dañe la infraestructura, pero lo cierto es que después de ese día la situación se calmó. Si me preguntan hoy, con esta investigación y todos los problemas de abogados que esto acarrea, sí volvería a participar en esa marcha, respondería que sí, volvería a participar en la marcha porque creo que era el mensaje que necesitaba la ciudadanía en ese momento”, argumentó.

El alcalde le aceptó a SEMANA que durante la manifestación no hubo presencia de fuerza pública y que, cuando llegó al peaje, tampoco había uniformados custodiándolo. No obstante, enfatiza que en ningún momento dio la orden para que la Policía no asistiera.

“Lo que presume la Procuraduría es que yo le ordené a la Policía retirarse para que quemen el peaje. Eso es falso. Yo decidí, como alcalde de la ciudad, participar en la marcha pacífica convocada por la ciudadanía y ese día no tuve ninguna comunicación con la Policía para decirles que participaran o no”, añadió.

La Procuraduría afirma que Escobar, como primera autoridad de Palmira, incumplió sus deberes e incurrió en falta disciplinaria por acción, pues sus decisiones propiciaron los desórdenes públicos mencionados e interrumpieron la seguridad ciudadana. “Provisionalmente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali calificó la presunta falta como grave a título de culpa gravísima”, expone la comunicación del Ministerio Público.