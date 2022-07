“Tengo entendido que el Partido Liberal quiere ser de Gobierno”: Juan Fernando Reyes Kuri

Uno de los congresistas más reconocidos por labor, por sus colegas y por la opinión pública, es Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal, pero a quien no le alcanzó para volver a estar cuatro años más en su curul.

En conversación con SEMANA habló de su futuro político y no descartó que pueda lanzarse a las elecciones regionales del 2023 en el Valle del Cauca.

SEMANA: ¿Qué decisión tomaría el Partido Liberal con respecto al nuevo gobierno?

JUAN FERNANDO REYES KURI (J.R.): Como no estoy elegido, no hago parte de las reuniones de bancada de los congresistas que es donde se toman esas decisiones, pero lo que tengo entendido que el partido quiere ser partido de Gobierno, es lo que la mayoría de congresistas elegidos quieren.

SEMANA: ¿Cómo ha visto los anuncios del presidente electo Petro hasta el momento?

J.R.: No voté por Petro ni soy petrista. Creo que ha tenido algunos aciertos en la conformación del gabinete. He resaltado el nombramiento del ministro de Hacienda, vallecaucano, es una persona muy buena, brillante, que da tranquilidad a muchos sectores económicos.

Creo que el tema de Alejandro Gaviria también es un muy buen nombramiento. Lo acompañé en su campaña a la Presidencia, es una persona con mucha experiencia. Rápidamente el presidente Petro quiere gobernar y está haciendo lo posible para tener la gobernabilidad que le permita avanzar rápidamente en las cosas que quiere hacer. Vamos a ver cómo le va.

SEMANA: ¿Qué viene para usted en materia política?

J.R.: Seguir en la política, no hay duda. He sido un convencido siempre de que hay que hacer política y una buena política porque ahí es el espacio donde se transforman las realidades de nuestro país, donde se mejoran vidas. Si uno no se mete con la política al final se termina metiéndose con uno. Entonces a pesar de la dificultad, de la tristeza de no haber salido elegido, tengo la firme convicción de seguir adelante, seguir trabajando con la fuerza como lo he venido haciendo por mi región y por el país. Desde lo público, en la medida que las posibilidades y las personas sigan apoyando y creyendo este proyecto político. En el Valle del Cauca, vamos a ver, seguiré trabajando. Voy a seguir en lo público con la coherencia y los principios liberales que voy a seguir defendiendo con esas luchas y causas que he venido liderando.

SEMANA: ¿Eso quiere decir que lo veremos en las elecciones regionales en el Valle, tal vez aspirando a la Gobernación del Valle o la alcaldía de Cali?

J.R.: Eso todavía no lo hemos decidido, hay mucha gente allí que nos está insistiendo. Por ahora no, vamos a ver qué pasa el próximo el año. Hay gente que pierde y dice “no, yo no quiero seguir”, pero yo tengo la convicción de seguir insistiendo y luchando. No es fácil, pero ahí estamos.

SEMANA: Junto a usted hay un grupo de congresistas de diferentes bancadas que tampoco volverán al Congreso pero que fueron exaltados por su trabajo, ¿han pensando en hacer un proyecto político juntos?

J.R.: Sí, estamos en eso, trabajando, vamos a ver qué podemos hacer. Somos amigos, nos hemos venido reuniendo, compartimos unos principios liberales, democráticos y vamos a ver en qué logramos ponernos de acuerdo.

SEMANA: ¿Cuál es la sensación de no volver al Congreso?

(J.R.): Nostalgia porque a mí ese tema del Congreso me gusta, la política es mi pasión, por lo que vibro, lo que me hace feliz, es el espacio donde creo que se pueden lograr las grandes transformaciones del país. Pero esa es la realidad, no logramos lo votos suficientes. Logramos en los 4 años que estuvimos hacer un buen trabajo y demostrar que se pueden hacer bien las cosas desde el Congreso.

SEMANA: ¿Qué proyectos de ley logró sacar adelante?

J.R.: Las cuatro leyes que para mí son un motivo de orgullo. Al principio, lo confieso, ni siquiera imaginaba que pudiera al final sacar esas leyes, pero lo logramos, no es fácil.

La Ley anti trámites, para que el Estado sea más ágil y más eficiente; la Ley de historia clínica que ha venido en un proceso de implementación y para que se preste un mejor servicio; la Ley del cáncer de mama que es la última que saque y apenas va a comenzar a tener sus efectos, para que las mujeres sobrevivientes del cáncer de mama les hagan la reconstrucción de ambos senos sin tanto trámite; Y la Ley del viche, que es extraordinaria para el pacífico colombiano para reconocer, proteger y promover las bebidas ancestrales como son el viche y sus derivados.

SEMANA: Usted fue autor e impulso otros proyectos que no pasaron como la regulación de la eutanasia, el cannabis de uso adulto, entre otros que generan polémica en gran parte de la sociedad, ¿cree que con el nuevo Congreso podrían tener mejor futuro?

J.R.: Creo que tienen mejor cabida en este nuevo Congreso. Vamos a dejarle a unos congresistas de la bancada liberal esos proyectos, los actualicé y se los vamos a dejar. Ya los tengo listos para entregárselos esta semana. Ahí está Juan Carlos Lozada, Carlos Ardila, Andrés Calle, Julián Peinado. El tema de cannabis, eutanasia y otros proyectos creo que van a tener mejor aceptación y mejor ambiente en este nuevo Congreso que lo siento más dispuesto a dar estos temas más liberales.