Tensión entre la Corte Constitucional y Colpensiones por la reforma pensional: “No ha desacatado la decisión judicial”

La reforma pensional está viviendo un nuevo momento de tensión, después de que la administradora estatal colombiana de pensiones, Colpensiones, le respondiera a la Corte Constitucional que no ha desatendido ninguna decisión judicial en medio de este proceso que ha generado fuertes diferencias entre el Gobierno Petro y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal.