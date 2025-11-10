Suscribirse

Tensión entre la Corte Constitucional y Colpensiones por la reforma pensional: “No ha desacatado la decisión judicial”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, regañó a la administradora pensional por los documentos que envió en la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 7:27 p. m.
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.

La reforma pensional está viviendo un nuevo momento de tensión, después de que la administradora estatal colombiana de pensiones, Colpensiones, le respondiera a la Corte Constitucional que no ha desatendido ninguna decisión judicial en medio de este proceso que ha generado fuertes diferencias entre el Gobierno Petro y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal.

En desarrollo...

