Recusan al magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la discusión de la pensional por “enemistad ideológica” con el Gobierno

Al presidente de la Corte Constitucional le radicaron el recurso después que se conoció su nueva ponencia.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 5:19 p. m.
No
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional | Foto: No

A la secretaria de la Corte Constitucional le llegó una recusación que radicó el ciudadano Alfonso Alegre Roa contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal, por la supuesta “enemistad ideológica y prejuicio” que tendría frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, encargado de proponer e impulsar la reforma pensional en el Congreso de la República.

Por eso, Roa argumentó que el magistrado Ibáñez Najar tendría varios impedimentos para participar en la constitucionalidad de esa ley, pues fue “ternado por el Consejo de Estado, de tendencia ultraconservadora, en un contexto político de oposición directa al actual Gobierno”.

Debate: polémica detrás de la reforma pensional del Gobierno Petro, ¿qué pasó? | Vicky en Semana

El accionante también recordó que el presidente de la Corte Constitucional presentó, recientemente, una ponencia donde utilizó “expresiones valorativas y juicios de convivencia política” que, a su juicio, desbordan el análisis jurídico que “evidencian una posición preconcebida y desfavorable hacia los propósitos sociales y económicos de la reforma”.

Sin embargo, el magistrado Ibáñez Najar destacó en su ponencia, como lo reveló SEMANA, que los congresistas cumplieron a medias la orden de subsanar esa iniciativa en su paso por el Legislativo, después de que hallaron omisiones en el debate del articulado de la reforma pensional en la Cámara de Representantes.

Gustavo Petro.
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

Pero la recusación contra el presidente de la Corte Constitucional expone que “su argumentación y se aparta del estándar técnico-jurídico neutral y adopta un tono político e ideológico, contrario a los principios de independencia y prudencia judicial”.

Esta nueva recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar llega en medio de la notificación que le llegará en los próximos días a su compañero Héctor Carvajal, quien fue el abogado personal del presidente Petro, para que presente sus argumentos frente a la recusación que prosperó en su contra dentro de la discusión de la pensional.

Contexto: Suben las remesas, cae la nota pensional y crece la alerta por biocombustibles: resumen económico de la semana

La senadora Paloma Valencia, demandante contra la pensional, recusó al magistrado Carvajal porque los conceptos que dio sobre esa reforma se dieron cuando era contratista de Colpensiones. Ese recurso fue declarado “pertinente” y podría generar un efecto al interior de las fuerzas de la Corte Constitucional sobre ese proyecto bandera del Gobierno Petro.

Ahora, la Sala Plena tendrá que revisar la pertinencia de esta nueva recusación contra Ibáñez, mientras que espera los argumentos del magistrado Carvajal para desestimar los argumentos que lo tienen en la cuerda floja para participar en la discusión de la reforma pensional en la Corte Constitucional.

