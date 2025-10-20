Recusan al magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la discusión de la pensional por “enemistad ideológica” con el Gobierno

A la secretaria de la Corte Constitucional le llegó una recusación que radicó el ciudadano Alfonso Alegre Roa contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal, por la supuesta “enemistad ideológica y prejuicio” que tendría frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, encargado de proponer e impulsar la reforma pensional en el Congreso de la República.

Por eso, Roa argumentó que el magistrado Ibáñez Najar tendría varios impedimentos para participar en la constitucionalidad de esa ley, pues fue “ternado por el Consejo de Estado, de tendencia ultraconservadora, en un contexto político de oposición directa al actual Gobierno”.

El accionante también recordó que el presidente de la Corte Constitucional presentó, recientemente, una ponencia donde utilizó “expresiones valorativas y juicios de convivencia política” que, a su juicio, desbordan el análisis jurídico que “evidencian una posición preconcebida y desfavorable hacia los propósitos sociales y económicos de la reforma”.

Sin embargo, el magistrado Ibáñez Najar destacó en su ponencia, como lo reveló SEMANA, que los congresistas cumplieron a medias la orden de subsanar esa iniciativa en su paso por el Legislativo, después de que hallaron omisiones en el debate del articulado de la reforma pensional en la Cámara de Representantes.

Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

Pero la recusación contra el presidente de la Corte Constitucional expone que “su argumentación y se aparta del estándar técnico-jurídico neutral y adopta un tono político e ideológico, contrario a los principios de independencia y prudencia judicial”.

Esta nueva recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar llega en medio de la notificación que le llegará en los próximos días a su compañero Héctor Carvajal, quien fue el abogado personal del presidente Petro, para que presente sus argumentos frente a la recusación que prosperó en su contra dentro de la discusión de la pensional.

La senadora Paloma Valencia, demandante contra la pensional, recusó al magistrado Carvajal porque los conceptos que dio sobre esa reforma se dieron cuando era contratista de Colpensiones. Ese recurso fue declarado “pertinente” y podría generar un efecto al interior de las fuerzas de la Corte Constitucional sobre ese proyecto bandera del Gobierno Petro.