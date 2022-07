Tik Tak: El dólar por los cielos y el ‘culiprontismo’ que se sumó a Petro comienza a pensarlo

A las 6:00 a. m. suena el primer Tik Tak de este jueves 7 de julio en SEMANA y suena por los lados del alza del dólar, porque continúa abierta la polémica acerca de sus causas.

Ningún economista serio pone en duda que en muy buena parte proviene de fenómenos internacionales empeorados en las últimas semanas por las perspectivas de que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, se encuentra en la antesala de una gran recesión.

Lo mismo sucede en Europa, que desde la creación de su moneda, el euro, no lo veía rascándole tanta cercanía al dólar, al punto de que están llegando casi a la paridad; pero no faltan también quienes, con razón y ante la diferencia de la de evaluación del peso frente a otras monedas de la región, le adjudican responsabilidad de este fenómeno del dólar por los cielos a la gran incertidumbre que no termina por despejar en materia de reformas tributaria y fiscal el presidente electo, Gustavo Petro.

No se ha posicionado y ya suenan los temblores en el sector salud, en el sector minero y desde luego en el económico, como lo escribió en su cuenta de Twitter el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, quien adhirió a Petro en segunda vuelta, sí se le puede adjudicar de frente responsabilidad de la disparada del dólar, ya por los niveles de los 4.400 y subiendo, a factores nacionales.

Su prueba reina es que mientras el peso se ha evaluado en casi 13 % entre junio y lo que va corrido de julio, el peso chileno solo lo ha hecho en un 3,4 % y el euro en un 3,3 %. “Si nuestra moneda se devalúa tres veces más que el resto, la culpa no la tiene solamente un fenómeno mundial”. Y se lo adjudica a que no se ha logrado crear confianza sobre la evolución de la economía, aunque por ahora lo tenga en gobernabilidad.

Y pide Rudolf Hommes que se anuncien rápido cuáles van a ser la reforma tributaria y fiscal, y digo que la gobernabilidad de Petro está asegurada por ahora, porque lo que denominó el exministro y excandidato presidencial Juan Carlos ―muy gráficamente― como ‘culiprontismo parlamentario’, que apuró a la mayoría de partidos y hasta a quien fuera su contradictor, Rodolfo Hernández, a darle un apoyo prematuro a Petro, pues después de los primeros anuncios lo vienen pensando un poco.

Hay preocupación frente a una propuesta no clara de Petro de acabar con la Procuraduría, pero convirtiéndola en un apéndice de la Fiscalía en la lucha contra corrupción, que ya tiene una sección especial que hace eso y que tiene 35.000 empleados, y con los de la Procuraduría prácticamente la Fiscalía llegaría a 40.000. ¿Quién maneja 40.000 empleados públicos en una sola institución?

El otro anuncio que causa inquietud es el del cese al fuego frente al ELN y a las Bacrim, mientras se negocian perdones políticos y arreglos judiciales. Estos anuncios, para no hablar del tema salud, han creado inquietud entre algunos parlamentarios que mantienen cierta conciencia y responsabilidad todavía y hasta partidos que ya se están chupando, como la U de Dilian Francisca Toro, que rectifica a Petro cuando este le da la bienvenida como partido de Gobierno. Calma señores, del ‘culiprontismo’ no queda, muchas veces, sino unos puestos; pero muchas otras, tarde o temprano, mucho arrepentimiento.