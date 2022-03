Tik Tak: La difícil vida de los oligarcas

Suena el segundo Tik Tak de este jueves 10 de marzo en SEMANA y suena por los lados de los billonarios rusos que Estados Unidos tiene en la mira para contener a Putin en su ofensiva contra Ucrania.

Porque no es fácil ser oligarca, asegura la revista inglesa The Economist, y con razón porque lo mismo que los convierte en plutócratas, explica, los puede tumbar en su pedestal de sus billones y sus privilegios, por eso es relativa la respuesta de si perseguirlos será una sanción efectiva para arrinconar a Putin. Pregunta más valida aún en este momento cuando fracasa la reunión entre los cancilleres de Rusia y Ucrania, pero cuando previamente Putin preocupaba por la creciente rusofobia, que sostiene él, está impulsando occidente; ya dice que no pretende tumbar al presidente ucraniano, sino charlar con él.

Pero mientras tanto, su ejército —bastante rápido militarmente— bombardeó un hospital de maternidad en Mariúpol, Ucrania, ante el terror del mundo entero, prueba del genocidio ruso, según asegura el presidente Zelenski.

Pero volvamos a los oligarcas, cuyos aviones, yates y mansiones están siendo perseguidos por occidente. Esta casta de millonarios nació bajo la nomenclatura, nombre con el que se designaban los privilegios que estaban destinados para los miembros del Partido Comunista bajo la Unión Soviética. Ahora, en la Rusia de Putin, la primera generación de esos oligarcas soviéticos sufrió modificaciones, una nueva ola de magnates fueron premiados con millonarios contratos estatales bajo una sola condición: que se mantengan por fuera de la política y el Kremlin se mantendrá por fuera de su camino.

Porque los plutócratas a veces buscan el apoyo público, al antiguo oligarca Jodorkovski lo mantuvieron una década en una cárcel rusa por evasión fiscal, pero su verdadero crimen fue considerar la posibilidad de competirle en las elecciones a Vladimir Putin. Pero la principal fortaleza de estos oligarcas son las rutas que ellos encuentran por fuera de Rusia, donde esconden sus fortunas en paraísos fiscales.

Los millonarios chinos concentraron sus negocios en las bolsas de Nueva York y Hong Kong, pero los rusos se concentraron en la Bolsa de Londres. Sin embargo, la geopolítica ha vuelto su vida más difícil, más complicada, pero aún no los saca el ring, se espera que surjan 200 nuevos millonarios más que hace un año, los chinos se están multiplicando, cumpliendo un solo requisito: humildad, salirse de la mira pública.

En cambio, en Rusia la condición es no atravesársele a Putin en su camino de mandatario autócrata, pero aún así, sus fortunas pueden caer tan rápido como surgieron. El mismo cóctel, según The Economist, de oportunismos y riesgos que generó sus bonanzas los hace tan vulnerables, han perdido alrededor de 100 billones, según la lista Bloomberg de millonarios, los 20 principales ultra ricos rusos, desde comienzos de este año. Esa es la vida de los magnates que nacen y mueren bajo las tiranías del mundo como China y como Rusia.