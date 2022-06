Tik tak: Las Farc siguen escapando de la JEP

A las 6:51 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 2 de junio en SEMANA y suena por los lados de la JEP, que aceptó -a petición de las FARC- aplazar las audiencias por el delito de secuestro.

No es que nos hagamos grandes ilusiones con que los entonces guerrilleros de las Farc van a recibir un castigo proporcional en sus gravísimas faltas de humanidad, pero es que todavía no vemos nada. La JEP acaba de aceptar esa petición de los ex guerrilleros, de que por motivos de seguridad, se aplacen sus audiencias sobre secuestro para el 21, 22 y 23 de junio, cuando la suerte ya esté echada en materia de elecciones presidenciales.

Sigue siendo absolutamente distinto el tratamiento, supuestamente simétrico, que le da a la JEP a los delitos de los militares y el que les da a los delitos de los guerrilleros. Mientras, los primeros ya desfilaron por el Tribunal de Justicia Transicional y restaurativa, contando sus más descarnadas acciones en el capítulo de los llamados falsos positivos, y en ningún momento surgió la necesidad de aplazar las audiencias pensando en la seguridad de los miembros de nuestro ejército.

De pronto como producto de lo que los colombianos escuchamos aterrados e indignados, la seguridad de los ex guerrilleros si valió para aplazar sus confesiones. Pero no deja de tener la incómoda interpretación de si en el fondo, aplazar esas audiencias para después de las elecciones, no contiene el propósito político de no agitar el avispero.

Y por eso seguimos haciéndonos la pregunta ¿Cuándo escucharemos? y ¿Si escucharemos a los ex guerrilleros de las FARC relatando sus atrocidades? Sabíamos que el tratamiento iba a ser suavecito, suavecito, pero es que aún por el lado de la JEP, con las FARC, ni siquiera se ha visto tal tratamiento, distinto al de escucharlos seguir diciendo mentiras.

La última barbaridad de los secuestradores fue decir, que por parte del Mono Jojoy, siempre hubo la orden de tratar a los secuestrados con el debido respeto a los Derechos Humanos.