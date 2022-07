Tik Tak: Los dardos del minDefensa de Petro, Iván Velásquez, contra el Ejército y la Policía

A las 7:24 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy lunes 25 de julio en SEMANA. Como respuesta a sus críticos, Velásquez dijo en un trino: “El gobierno de la paz no puede producir odios, venganzas, ni perseguir, pero tampoco encubrir, así tiene que ser la magnanimidad del gobernante”.

Ahora solo falta esperar para ver con su autoridad con MinDefensa, si recibe magnanimidad también de los militares y los policías a su cargo porque, no en vano, Velásquez ha escrito con anterioridad unos muy fuertes trinos contra el ejército y contra la policía, por ejemplo, en estos términos. “Que la cuarta parte de los generales del Ejército colombiano estén comprometidos en actos de corrupción es un hecho gravísimo, más aún si se trata también de relaciones delictivas con el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y las disidencias de las Farc”.

Recordemos que por un trino semejante fue el famoso agarrón Zapateiro-Petro, porque el general Zapateiro consideró una falta de respeto un comentario de ese tenor. Ahora, está en boca del nuevo ministro de Defensa, pero Zapateiro ya no estará en las Fuerzas Militares para el momento en que asuma el doctor Velásquez.

Pero hay otro trino este contra la policía: “La masacre de Bogotá el 09/09/20, y la manera idéntica como actuó la Policía en decenas de lugares distintos, muestra que la represión y las muertes obedecen a una política institucional, por eso es urgente iniciar ya el proceso de reforma incluida la adscripción de la Policía a minInterior”, dice Iván Velásquez, nuevo ministro de Defensa.

Pero salió a la luz otro trino: “¿Y qué pasó con el ejército más profesional, capacitado y de los más numerosos de América Latina, dirá algo el no-censurado ministro Molano (refiriéndose al actual ministro de Defensa) y el héroe Zapateiro?”.

O este otro trino del doctor Velásquez: “Ninguna exigencia de retirar las fuerzas para-policiales que todos hemos visto disparar contra las manifestaciones, ni que la Policía diga donde tiene a los desaparecidos de cuyas capturas, hay pruebas”. Y este remate de Iván Velásquez: “Nos aterra que la policía monte detenidos en vehículos sin distintivos oficiales y con placas particulares”.

Pero a su antecesor también lo trató con bastante cariño: “Los 69 senadores que rechazaron la moción de censura contra el ministro Molano no tienen ninguna justificación ética”. Conclusión, Velásquez no llega a su cargo sin traer consigo un mensaje, para decir lo menos, muy provocador, no solo al sector de la opinión y político que no es abyecto con este gobierno y que está dispuesto a hacer oposición a Petro, sino de las propias Fuerzas Militares y de Policía que todas estas cosas las tendrán que digerir.