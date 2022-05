María Isabel Rueda cuenta que con la filtración de una ponencia de la Corte Suprema de EE. UU., que tumbaría el permiso de abortar y lo dejaría al arbitrio de cada Estado, se avizora una batalla campal entre los 50 que componen Estados Unidos. Pero no es un asunto lejano. Roe vs. Wade ha tenido enormes repercusiones en la forma en que nuestra Corte Constitucional ha manejado el tema del aborto. Tampoco aquí son ajenos los daños de las filtraciones, que está propiciando algún magistrado de este alto tribunal colombiano.

Tik Tak: Roe vs. Wade: también en Colombia

Suena el primer Tik Tak de este miércoles mayo 4 en SEMANA y suena por los lados de las consecuencias que tiene en Colombia la delicada filtración de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que tumbaría el hoy legendario fallo sobre el aborto que se conoce como Roe vs. Wade.

¡Porque quién lo creyera! Lo que está sucediendo en Estados Unidos determinará muchas cosas en la Corte Constitucional colombiana. En primer lugar, la ocurrencia de filtraciones que algún magistrado de nuestra Corte Constitucional sistemáticamente propicia y que hace un gran daño en la imagen de la entidad, así como lo está haciendo la filtración del aborto en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Porque los borradores acerca de la ponencia de un fallo no necesariamente se mantendrán sin cambios y ha sucedido que sale absolutamente al revés, las ponencias pueden cambiar y de hecho cambian y se pueden voltear, pero si no cambia, en Estados Unidos se permitirá que cada estado reglamente el apoyo o el rechazo al aborto.

Entonces lo que veremos en Estados Unidos será una batalla campal entre 50 Estados que este polarizado tema del aborto va a producir. En Colombia, ese fallo Roe vs. Wade ha marcado fuertemente la influencia sobre las decisiones de nuestra Corte en materia del tema del aborto; vamos en que, con el espejo de ese fallo, aquí ya se permite abortar hasta la semana 24.

Pero en Colombia, a diferencia de Estados Unidos, lo permitió una votación en la que se impuso una estrecha mayoría que no estuvo acompañada, y aún no lo está, de una sentencia explicatoria a fondo que diga cuáles son los fundamentos científicos, médicos, sociales que permitan el aborto hasta la semana 24. Por una deformidad original en la construcción de nuestra más alta Corte, aquí las ponencias son derrotadas sin que sean acompañadas de ponencias respectivas o sentencias respectivas.

Como dato curioso de Roe vs. Wade, era una mujer embarazada en busca de un aborto, quien no se llamaba Roe sino Norma McCorvey, de 22 años, soltera y desempleada que se topó con la prohibición del aborto, razón por la cual demandó a Henry Wade, que era -en su época- fiscal de Dallas, que no la dejaba abortar por cuenta de esta prohibición. Cuando ella se ablandó con una mayoría en la Corte Suprema Federal de siete a dos, Roe McCorvey ya había dado a luz una niña que dio en adopción.