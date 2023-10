Tildan de “tramposo y mentiroso” a Juan Carlos Upegui, en pleno debate entre aspirantes a la Alcaldía de Medellín

Como es común de dicho personaje, en uno de los momentos en la transmisión a los asistentes políticos les tocó girar una rueda en la que se consignó unos temas de la ciudad, aunque con un toque de humor: “problemas de pobre, población no masculina y no heterosexual, y mamertadas varias”.

Le dicen “tramposo” a Juan Carlos Upegui en pleno debate

“Si en un simple concurso Upegui hace trampa. ¿Ustedes se pueden imaginar todos los torcidos que haría si quedara de alcalde?”; “La trampa de Upegui me recuerda un debate de 2007, cuando Samuel Moreno le confesó en vivo a Mockus y Peñalosa que él sí compraría 50 votos para ganar las elecciones”; “Qué miedo que en las elecciones regionales algunos candidatos ganen con trampa. Si actúan de esta forma en frente de tantas miradas, qué no harán cuando nadie los ve. No dudo que a Upegui no le da pena”; “Tramposo, mentiroso y ladrón. Una persona así no puede llegar a ser alcalde de la ciudad más bonita de Colombia, Medellín”, se lee en X.