Suscribirse

NACIÓN

Tomás Uribe compartió mensaje que no cayó bien en Martín Santos: así le respondió el hijo del expresidente Juan Manuel Santos

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos hizo algunas aseveraciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
25 de noviembre de 2025, 4:03 p. m.
De izquierda a derecha: Martín Santos y Tomas Uribe.
De izquierda a derecha: Martín Santos y Tomas Uribe. | Foto: Colprensa

El nuevo escándalo que salpica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras las recientes revelaciones que hizo Noticias Caracol sobre la información que contenían los dispositivos electrónicos incautados al criminal de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, genera una tormenta política en el país.

En medio de esa nueva polémica que permea el mandato del presidente Petro, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, compartió un clic de video donde alias Calarcá dijo, entre varias cosas, que: “Juan Manuel Santos está preocupado, porque hoy queda más clara la mentira que le metió al mundo, de que las Farc se habían acabado en Colombia”.

Contexto: EE. UU. se pronuncia sobre los archivos de alias Calarcá y pide investigar los lazos del Gobierno Petro con las disidencias de las Farc

Junto al video de dicha entrevista de SEMANA a alias Calarcá, Tomás Uribe insistió en un breve mensaje: “La gran estafa del proceso de paz de Santos”.

Pasaron pocos minutos y Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, exmandatario que firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, decidió responderle en X a Tomás Uribe.

Contexto: Gustavo Petro acusa a la CIA por revelaciones de los computadores de Calarcá e Iván Duque asegura que esa tesis “llama la atención”

En su escrito en X, Martín Santos aprovechó para lanzar unas aseveraciones, a propósito de lo dicho por el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

“Dándole bombo a Calarcá, por supuesto. Ustedes lo que menos quieren es que el conflicto acabe y menos aún que se avecinan elecciones. Así se nutren. @tomasuribeEco”, dijo Martín Santos, hoy martes 25 de noviembre.

La publicación de Martín Santos en X.
La publicación de Martín Santos en X. | Foto: Cuenta en X: @MartinSantosR

Vale recordar que, en el informe revelado el pasado domingo por Noticias Caracol, se mencionaron presuntos vínculos de altos funcionarios de la administración Petro, así como de las Fuerzas Militares, con disidencias de las Farc.

general Juan Miguel Huertas Comunicado Calarcá
El general Juan Miguel Huertas, salpicado en este escándalo, negó sus vínculos con alias Calarcá. | Foto: SEMANA

Se trata de información que, al parecer, contenían los computadores, celulares y memorias USB que le fueron incautados a alias Calarcá en medio de un retén, el año pasado, en Antioquia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscal General niega que haya engavetado investigación sobre presuntos nexos de general Huertas con disidencias de Calarcá

2. Alerta nacional en EE. UU.: retiran hervidores defectuosos tras graves quemaduras reportadas

3. Aislinn Derbez se pronunció tras perder a Gabriela Michel, su mamá; destapó la causa de muerte: “Necesito vivir mi duelo”

4. Clarividente colombiana habló de Juan Gabriel y soltó impactante confesión sobre su dudosa muerte: “Me conecté con él”

5. Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

LEER MENOS

Noticias relacionadas

alias CalarcáGustavo PetroMartín SantosTomás Uribe

Noticias Destacadas

Luz Adriana Camargo Fiscal General de la Nación

Fiscal General niega que haya engavetado investigación sobre presuntos nexos de general Huertas con disidencias de Calarcá

Redacción Semana
Laura Tami, secretaria de la Mujer

Laura Tami, secretaria Distrital de la Mujer: “Vivir una vida libre de violencia en esta ciudad no es un favor, no es una súplica”

Redacción Semana
Entrega de obra en el barrio La Palmirana

Barrio La Palmirana estrena un moderno complejo deportivo y cultural tras años de abandono en Palmira

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.