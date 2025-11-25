Tomás Uribe compartió mensaje que no cayó bien en Martín Santos: así le respondió el hijo del expresidente Juan Manuel Santos

El nuevo escándalo que salpica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras las recientes revelaciones que hizo Noticias Caracol sobre la información que contenían los dispositivos electrónicos incautados al criminal de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, genera una tormenta política en el país.

En medio de esa nueva polémica que permea el mandato del presidente Petro, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, compartió un clic de video donde alias Calarcá dijo, entre varias cosas, que: “Juan Manuel Santos está preocupado, porque hoy queda más clara la mentira que le metió al mundo, de que las Farc se habían acabado en Colombia”.

Junto al video de dicha entrevista de SEMANA a alias Calarcá, Tomás Uribe insistió en un breve mensaje: “La gran estafa del proceso de paz de Santos”.

Pasaron pocos minutos y Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, exmandatario que firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, decidió responderle en X a Tomás Uribe.

En su escrito en X, Martín Santos aprovechó para lanzar unas aseveraciones, a propósito de lo dicho por el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

“Dándole bombo a Calarcá, por supuesto. Ustedes lo que menos quieren es que el conflicto acabe y menos aún que se avecinan elecciones. Así se nutren. @tomasuribeEco”, dijo Martín Santos, hoy martes 25 de noviembre.

La publicación de Martín Santos en X. | Foto: Cuenta en X: @MartinSantosR

Vale recordar que, en el informe revelado el pasado domingo por Noticias Caracol, se mencionaron presuntos vínculos de altos funcionarios de la administración Petro, así como de las Fuerzas Militares, con disidencias de las Farc.

El general Juan Miguel Huertas, salpicado en este escándalo, negó sus vínculos con alias Calarcá. | Foto: SEMANA