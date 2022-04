“Tómese otro, senador”: en redes sociales acusan a Petro por volver a salir alicorado en tarima

El candidato Gustavo Petro parece no haber aprendido la lección después de lo ocurrido en Girardot, Cundinamarca, donde fue grabado dando un discurso en tarima en aparente estado de alicoramiento, en el desarrollo de su campaña presidencial por el Pacto Histórico y, pese a que reconoció que le cayó mal un trago, nuevamente es protagonista por lo mismo.

Frente a esto, Petro indicó que el cansancio por el viaje que había realizado a Europa por esos días fue el detonante para que el trago le cayera mal y pidió excusas a sus seguidores por lo sucedido, indicando que no es una persona a la que le guste tomar.

Aunque ese episodio, ocurrido a comienzos de febrero, ya quedó atrás para muchos, en el Pacto Histórico hay molestia con Gustavo Bolívar, ya que aseguran que fue él el que le brindó el trago al aspirante presidencial. Esta versión no está confirmada, pero los sectores del petrismo aseguran que Bolívar debió impedir que Petro se subiera a la tarima si se sentía mal en vez de grabarlo con su celular durante la intervención.

Entre tanto y pese a que dijo que no lo volvería a hacer, este viernes se conoció otro video en el que se vio al líder de izquierda en aparente estado de alicoramiento, mientras daba un discurso en unos de los municipios de Boyacá que visitó esta semana, en medio de la gira que realizó por este departamento.

Las imágenes se conocieron a través de las redes sociales del periodista Esteban Hernández, quien junto al video escribió “¡Ni en Netflix se ve lo que en Colombia!”, desde su cuenta de Twitter.

Tómese otro senador. https://t.co/fKmysNYQfL — Felipe Zuleta Lleras (@Zuletalleras) April 22, 2022

El trino fue replicado por el también periodista y analista Felipe Zuleta, quien ante la forma en la que Petro se expresa durante este video, de más o menos un minuto, le invita al candidato a “tomarse otro” en el trino que fijó en su cuenta de Twitter.

Incluso el portal de sátira Actualidad Panamericana también se burla de este caso y por medio de sus redes sociales publica el video, pero en vez de la voz del candidato del Pacto Histórico, se escucha la del humorista Cantinflas interpretando a uno de sus personajes borrachos.

Exclusivo: Fuertes declaraciones de Gustavo Petro pic.twitter.com/CAYpkC1rqc — Act Panamericana (@actualidadpanam) April 23, 2022

En su discurso, Petro se ve con la mirada perdida, mientras pronuncia palabras enredadas y hace alusión a la campaña libertadora que se gestó en Boyacá durante la época de Simón Bolívar y la guerra contra la corona española.

“Ya no es cruzar el páramo de Pisba, ya no es recorrer la troca libertadora solamente, la trocha libertadora está entre la casa y la urna, el puesto de votación y la espada que se levanta, no es más que el esfero que escribe sobre el tarjetón, cambio, la equis sobre Petro, sobre Francia Márquez, Petro y Francia, el cambio”, dijo el dirigente político en su discurso.

Este hecho, al igual que el de Girardot, se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, donde se han encontrado opiniones encontradas sobre lo sucedido, ya que mientras unas personas piden respeto por el candidato, otros asegura que este tipo de acciones están mal por el ejemplo que da.

“Y lo más grave, ser borracho es el menos grave de sus defectos. La larga lista de sus delitos la dejamos para otro tweet”, dice un trino.

Y lo más grave ser borracho es el menos grave de sus defectos. La larga lista de sus delitos la dejamos para otro tweet. — Giovanna (@Giovann27978156) April 23, 2022

“Ese sí sabe de invocar sentimientos. Nos devolvió a la época de Bolívar, menos mal nos dice que no es necesario usar la espada, porque con el grado de obediencia de sus seguidores estaríamos viendo más de un caso en la calle”, se lee en otro trino sobre el tema.