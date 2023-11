Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares urgentes por la escasez y el desabastecimiento de medicamentos

En su acción popular la Procuraduría pide que se proteja el derecho fundamental a la salud, la moralidad administrativa de los consumidores y usuarios; que han sido afectados y amenazados por “las acciones y omisiones del Ministerio de Salud, en particular, el descuido en la expedición del Conpes que establezca una nueva política farmacéutica nacional, la cual sigue sin tramitarse, y fuera ordenada por la Ley Estatutaria de Salud”.

Decir que no hay una crisis en las EPS es falso: procuradora Margarita Cabello sobre la no entrega de medicamentos de Cruz Verde a Sanitas

Contexto: Decir que no hay una crisis en las EPS es falso: procuradora Margarita Cabello sobre la no entrega de medicamentos de Cruz Verde a Sanitas

En el fallo firmado por el magistrado Luis Manuel Lasso se hace una fuerte advertencia sobre este desabastecimiento, señalando claramente que si no se toman medidas inmediatas en un futuro no muy lejano habrá un punto de no retorno que afectará la calidad de vida de todos los ciudadanos.