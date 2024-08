Un juez ordenó el arresto del interventor de la Nueva EPS por no cumplir con un fallo de tutela

“Siendo evidente que con posterioridad al fallo no se ha cumplido con la orden de tutela, pues, a la fecha de presentación de la solicitud para iniciar este trámite, se denunció que no se había acatado la orden allí impartida, toda vez que no se ha programado ni materializado de manera prioritaria e inmediata la cita de consulta con especialista en urología”, señala la decisión que ha surtido todos los trámites legales.