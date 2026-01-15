Judicial

Una más: juez rechazó tutela contra el decreto que aumentó en un 23% el salario mínimo

En contra del decreto presidencial se han radicado una decena de tutelas ante las autoridades judiciales.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 10:55 a. m.
Se han presentado una decena de acciones judiciales contra el decreto que aumentó el salario mínimo para el 2026.
Se han presentado una decena de acciones judiciales contra el decreto que aumentó el salario mínimo para el 2026. Foto: Adobe Stock / Presidencia

Por “improcedente” la jueza sexta de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cúcuta (Norte de Santander) negó la tutela presentada contra la expedición del decreto 1469 de 2024 que fijó el aumento del salario mínimo para el año 2026.

En la tutela, presentada por un ciudadano, se alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida digna y la igualdad material, ya que el decreto presidencial generaba un “aumento desproporcionado que ocasiona la inflación adicional y erosiona su poder de compra sin contemplación alguna, ya que percibe ingresos fijos no indexados”.

En este sentido indicaba que el Gobierno no justificó de manera técnica ni jurídica los factores que tuvo en cuenta a la hora de aumentar el 23 por ciento del salario mínimo, incumpliendo los parámetros de la Ley 278 de 1996.

El nuevo salario mínimo generó un “perjuicio irremediable” puesto que comprometió su “capacidad para satisfacer necesidades básicas de subsistencia”, por lo que pidió que se suspendieran los efectos de dicho decreto y se le ordenara al Gobierno “implementar un subsidio compensatorio mensual” mientras se tomara una decisión de fondo.

