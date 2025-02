“Una vez venga a Colombia, será capturado”, la advertencia de la fiscal a alias Papá Pitufo

“En este momento yo quiero recordar nuevamente que el señor Marín se encuentra detenido en Portugal, él no está libre. Quiero recordar que hay un trámite de extradición que inició la Fiscalía a instancias de las investigaciones penales que se adelantan, que tuvo que iniciarla inicialmente con España y ahora con Portugal y que, en los dos casos, España nos dio la extradición, pero él se fue a Portugal”, resaltó la fiscal general.

“Entonces, lo que quisiera pedir es un poco de tranquilidad, porque a la investigación no le hace ningún favor estar todas las semanas con un nuevo hecho revelándose, con un fiscal hablando u otro, con cuestionamientos de por qué se cambia o se arma un equipo de tareas o no se arma, porque en verdad lo que nosotros queremos es entregar una investigación seria y cierta al país, que puede que no sea en los tiempos que a veces se quisieran”, dijo la fiscal.