“Universidad Nacional no hizo nada con denuncias por acoso contra el profesor Fabián Sanabria”

Fabián Sanabria pasó de ser un profesor reputado, que se codeaba con los académicos más prestigiosos de Colombia y América Latina, a un hombre señalado por un puñado de estudiantes por supuesto abuso sexual. En el amplio expediente aparecen varios testimonios, como el de un joven de 25 años quien fue hasta su apartamento para presentarle su hoja de vida ante una supuesta oferta laboral. Los hechos se presentaron, según la denuncia, el 23 de septiembre de 2013.

Precisamente, SEMANA reveló hace un par de días, en exclusiva, dos documentos en poder de la Procuraduría que le acaban de dar un nuevo giro a la investigación y este testimonio se ha convertido en pieza clave. Se trata de dos autos en los que se relata que el Ministerio Público recibió el expediente completo que estaba en los despachos de la Veeduría de la Universidad Nacional. El segundo explica en detalle una visita que realizó el Ministerio Público a la sede académica justamente para ver los avances de la investigación que adelantaban en esa institución.

“Siendo viernes, 11 de febrero de 2022, a las 8:45 de la mañana, en las instalaciones de la Oficina de Veeduría Disciplinaria, en la sede Bogotá de la Universidad Nacional, Unidad Camilo Torres, se inicia la diligencia de entrega y recibo del expediente disciplinario contra el docente Fabián Sanabria Sánchez”, relata el auto.

Es decir, la Procuraduría recibe el expediente sin tener resultados contundentes de la Universidad Nacional en la investigación que ya lleva años sin resultado alguno. Tras conocerse que la Procuraduría recibió las denuncias, SEMANA consultó al abogado Juan Felipe Criollo, quien lidera la defensa de este joven puntualmente que se convierte poco a poco en el símbolo de otros jóvenes que, quizá por miedo, no se atreven a hablar.

Criollo señala que celebran la decisión de la Procuraduría de asumir lo que se conoce como poder preferente, pero también admiten que hubo cierta demora en la Universidad Nacional para adelantar la investigación, ordenar pruebas y más: “Resulta inaudito el adormecimiento que se adelantó durante estas investigaciones al interior de la universidad. La Nacional no hizo nada, prácticamente. Esperamos que esto no haya prescrito, precisamente por la inactividad. Y en caso de que fuera así, se necesitan pronto resultados por parte de la Procuraduría General”.

Según el relato, en 2013, este joven habría llegado al apartamento de Sanabria, en el centro de Bogotá, luego de contactarlo por Twitter y tras una promesa de trabajo. El denunciante señala que, al llegar a la vivienda del docente, este le habría ofrecido una gaseosa que a los pocos minutos lo dejó mareado y en la cama de Sanabria.

“Se abalanzó sobre mi cuerpo, eso nunca se me va a olvidar, sus dos manos sobre mis manos, sobre mis brazos, haciendo presión, tratando de besarme. En vista de que yo no me dejé besar, me hizo un chupón en el cuello y yo le dije: ‘¿Qué le pasa? ¡Déjeme! Esto no me gusta, me quiero ir’”, relató el joven.

“Él le había colocado seguro a la puerta tan pronto yo entré, y yo tenía muchísimo mareo y él cogió un cinturón como si quisiera atarme a la cama y no podía, como si quisiera amarrarme; y su expresión en su cara era como si algo se hubiera apoderado de él en esos momentos y no fuera él, sino que fuera un ente (llora)”, agregó el denunciante.

Y es que, sin duda alguna, la situación judicial para Sanabria no es alentadora. Para el próximo 1.° de abril quedó programada la audiencia en la que se definirá el recurso de apelación presentado por los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General en contra de la decisión del Juzgado 34 de Control de Garantías que se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento al profesor Fabián Sanabria Sánchez, en la audiencia que se celebró el pasado 14 de enero.