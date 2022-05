Uribe arremete contra Petro, le mencionó bolsas de dinero y “seguros” al narcoterrorismo

Las elecciones presidenciales están cada vez más cerca y la arena política nacional sigue siendo un escenario de constantes cruces, acusaciones y señalamientos entre candidatos, exmandatarios y otros líderes de opinión en el país.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe publicó un video de menos de dos minutos en donde se despacha contra el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“Petro, en Soacha, donde asesinaron a Galán, pretende igualarse con el mártir”, dijo el exmandatario en la introducción de su video. A renglón seguido, se refirió a las acusaciones por parte del candidato contra un empresario, señalando que supuestamente “quiere asesinarlo porque ese cafetero apoya al Centro Democrático”.

La persona a quien se refiere Uribe es César Giraldo, conocido como ‘Calzones’. Según Gustavo Petro, se trata de un hombre que tiene un negocio de cobros gota a gota y, aparte, lidera una organización ilegal. Además, señaló que dicha persona apoya al candidato presidencial Federico Gutiérrez.

No obstante, en entrevista con Vicky en Semana, el empresario aseguró que le ha parecido extraño que el candidato le hiciera tal aseveración porque, sostuvo, no es cierta.

Al candidato Petro le dijo que él es una persona transparente: “no ando escoltado, ni siquiera conductor tengo. Hoy me extrañó porque me apareció el celular lleno de amenazas. Doctor Gustavo Petro, esto se hace con transparencia. Usted no está en Pereira, pero puede averiguar por mí. Nunca atentaría contra nadie y no tengo antecedentes judiciales”, manifestó.

Acciones para “tapar las cantidades de dinero de su campaña”

El video del expresidente Álvaro Uribe continuó con más señalamientos en contra del candidato del Pacto Histórico. “Petro, para tapar el dinero corrupto de las bolsas, acusa de haberlas entregado a Saab, extraditado por presuntos negocios con Maduro. Saab lo niega, también dice no conocerme y pide votar por Petro. Recordar que el presunto donante que a Petro entregó la bolsa de dinero fue su contratista de la Alcaldía de Bogotá, ladrón asilado en el extranjero”, dijo.

En ese sentido, agregó que “Petro, para tapar las cantidades de dinero de su campaña, habla del refrito de la Ñeñe-política, que después de cuatro años está sin prueba distinta a la infamia”. Finalmente, Uribe hizo énfasis en supuestas acciones de Gustavo Petro referentes a presuntos “seguros” para el narcoterrorismo.

“Petro, para congraciarse con narcoterroristas como Iván Márquez, cambió a la extradición que la harían, además de las 200.000 hectáreas de coca del acuerdo de La Habana, Petro ofrece al narcoterrorismo el seguro de no extradición”, concluyó Uribe en su video.

Petro, en Soacha, donde asesinaron a Galán, pretende igualarse con el mártir. pic.twitter.com/6OGPA4Izoj — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 17, 2022

“Casi me convence de votar por él”, el irónico trino de Álvaro Uribe sobre Gustavo Petro

El candidato presidencial Gustavo Petro, en entrevista con SEMANA, reveló algunas de las propuestas y puntos importantes a tener en cuenta si llega a ser elegido mandatario en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.

En la entrevista, Petro aseguró que gobernaría para todos, además habló sobre la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y las oportunidades para los jóvenes que, de acuerdo con él, deben tener la posibilidad de vivir en un país libre de guerra.

Tras conocer las respuestas del candidato, uno de los personajes más reconocidos de la política colombiana lanzó un curioso comentario. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, y quien en diversas ocasiones ha manifestado su desacuerdo.

En esta oportunidad, el expresidente hizo un curioso comentario a través de sus redes sociales. “Estaba tan querido Petro anoche en Semana que casi me convence de votar por él. Estaba reencarnado”, escribió en su cuenta de Twitter.