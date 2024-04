Uribe hace un llamado para proteger al periodista Orlando Avendaño: “Veo que Maduro y algunos de aquí orquestan la tarea de callarme”

El periodista Orlando Avendaño dijo sobre su relación con el expresidente Uribe afirmó que conversar y conocer al exmandatario no es un delito y negó enfáticamente la acusación de preparar un magnicidio. “Es irracional”, dijo. | Foto: Captura de pantalla

“La primera por un tuit que escribí hace varias semanas en el que hablo de un ánimo insurreccional. La segunda que me paga María Corina (Machado) y que soy parte de una operación de Vente Venezuela. La tercera, que soy parte de una conspiración mucho mayor de magnicidio con el expresidente Álvaro Uribe desde Colombia ”, señaló Avendaño, quien reside en Estados Unidos.

En el video publicado en su perfil, que dura 4 minutos, Avendaño señaló que: “Lo único que yo he hecho, como periodista, es ejercer mi libertad de expresión. No es un delito”.

“Con respecto al primer punto, sí, dije que había un ánimo insurreccional. No lo retiro, es que el simple hecho de querer libertad y querer votar es un gesto de rebeldía. A eso me referí. Pero no tengo que explicarlo, cualquier cosa les sirve para inventarse todo esto”, manifestó.