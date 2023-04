Uribe le gana round a Coronell, Fiscalía ordena archivo de proceso por injuria y calumnia

La larga y espinosa pelea que han sostenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el periodista Daniel Coronell en medios de comunicación, redes sociales y tribunales tiene un nuevo episodio que en esta ocasión deja como ganador al exmandatario. Se trata del archivo, por parte de la Fiscalía, de una denuncia por injuria y calumnia radicada por el periodista contra el exmandatario por un mensaje que publicó este último en su cuenta de Twitter.

El enfrentamiento tuvo origen en dos trinos publicados por el exmandatario el 14 de noviembre de 2016, en los que Uribe hace referencia a la compra de NTC (Nacional de Televisión y Comunicaciones) por parte de Coronell y otros socios, a personas relacionadas con el narcotráfico.

“Haremos llegar a oficial de cumplimiento de Bancolombia pruebas de narcofinanciamiento de NTC Televisión del extraditable Coronell”, señalaba el primero de los mensajes.

En otro más, el expresidente Uribe señalaba que “Haremos llegar a oficial de cumplimiento SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) de Bancolombia pruebas de narcofinanciamiento de NTC Televisión”.

El asunto se convirtió en uno de tantos encuentros ante los tribunales entre Uribe y Coronell, pues el periodista y máximo accionista de NTC Televisión, de inmediato presentó la denuncia por los delitos de injuria y calumnia que hoy recibió un golpe demoledor con la decisión de la Fiscalía.

Uno de los argumentos del ente acusadorseñala que: “la expresión de ‘extraditable Coronell’ dada su generalidad y falta de precisión, no cuenta con la aptitud necesaria para afectar el buen nombre o la honra del querellante, teniendo en cuenta que se requiere, que la manifestación tenga la capacidad o aptitud suficiente para generar juicios de valor en el público que afecte al titular del bien jurídico tutelado, por ende, no resulta idónea”.

Agrega que “conforme a los medios de conocimiento, acompañados al escrito enviado a Bancolombia, por parte del señor Uribe Vélez, puede concluir que las manifestaciones contra Pastor Perafán y César Villegas están soportadas documentalmente (información de acceso público) y fueron el sustento de sus expresiones, es decir, que lo dicho no es producto de la creación o de invención del señor Uribe Vélez. En el documento no se menciona al señor Coronell, se hace referencia, es a la empresa NTC Televisión, en lo que tiene que ver precisamente con algunos socios”.

Y por eso el ente acusador con claridad concluye que “Resulta entonces lógico concluir que no se estructura el “animus injuriandi” ni el “animus calumniandi”, por lo que no existe posibilidad de causar daño al patrimonio moral de Daniel Coronell”.

¿El negocio con los narcos?

Este pleito jurídico tiene de fondo la reiterada acusación de Uribe contra Coronell de haber adquirido NTC (Nacional de Televisión y Comunicaciones) a una empresa vinculada con el narcotráfico. Incluso el expresidente ha llegado a señalarlo de testaferro.

Justamente en las consideraciones de la decisión de la Fiscalía aparecen argumentos demoledores que no solo dieron píe para que el ente acusador solicitara el archivo, sino que corroboran que en la negociación, efectivamente, se adquirieron las acciones de la productora de televisión a personajes cuestionados y estrechamente relacionados con el narcotráfico como Justo Pastor Perafán y César Villegas.

“La fiscalía, conforme a los medios de conocimiento, acompañados al escrito enviado a Bancolombia, por parte del señor Uribe Vélez, puede concluir que las manifestaciones contra Pastor Perafán y César Villegas están soportadas documentalmente (información de acceso público) y fueron el sustento de sus expresiones, es decir, que lo dicho no es producto de la creación o de invención del señor Uribe Vélez. En el documento no se menciona al señor Coronell, se hace referencia, es a la empresa NTC Televisión en lo que tiene que ver precisamente con algunos socios”, señala el documento en poder de SEMANA.

Lo que más llama la atención es que algunos de los argumentos con los que la Fiscalía toma la decisión hacen parte de la denuncia presentada por el mismo Daniel Coronell en los que detalla el negocio.

“La escritura 4418 del 11 de septiembre de 1992, la cual recoge la venta de acciones NTC Nacional de Televisión y Comunicaciones LTDA por parte de Daniel Coronell de 2.500 cuotas sociales a César Villegas. Marco Antonio Cañón de 15 mil cuotas sociales al señor César Villegas. David Cañón, de 15 mil cuotas sociales a César Villegas”.

“De esos documentos públicos se establece que los hermanos Cañón Cortés (Marco Antonio y David) fueron socios con el señor Coronell, posteriormente César Villegas fue socio del señor Coronell, en la empresa NTC Nacional de Televisión y Comunicaciones”, señala de forma tajante la Fiscalía.

En el documento de 29 páginas hay más argumentos de la Fiscalía para el archivo de la denuncia presentada por el periodista. Retomando el trino de la discordia señala: “El señor Álvaro Uribe, como lo anunció en el Tweet (14 de noviembre de 2016), entregó a Bancolombia memorial de fecha (14 de enero de 2017) donde menciona a la empresa NTC (Nacional de Televisión y Comunicaciones)”, destaca la comunicación.

Planteamiento que la Fiscalía justifica señalando que el expresidente Uribe le manifestó entonces a Bancolombia que “conozco de primera mano lo importante que es para Bancolombia cuidar los riesgos reputacionales. Por este motivo, le comparto un acervo documental que consta de artículos de prensa, escrituras públicas de compraventa, grabaciones y la biografía de Pastor Perafán, que demuestran la participación de los hermanos Cañón, testaferros del extraditado narcotraficante Pastor Perafán, así como de César Villegas, también condenado por enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico en la sociedad NTC Televisión”.

Además, según el documento, Uribe también le incluyó algunos documentos que muestran la prórroga de la concesión de Canal Uno, sin que haya mediado licitación, es decir, su adjudicación a un único proponente. Por lo que el expresidente advirtió que “todos estos hechos, denotan un importante riesgo para el banco, toda vez que la extinción de dominio es una acción imprescriptible”.

El argumento

“Se aprecia de los medios de conocimiento en el presente caso, que el señor Uribe fundó su mensaje en documentos de acceso público que tuvo a su alcance y, por tanto, puede asegurarse que tenía conciencia que sus manifestaciones se correspondían a esos medios de conocimiento -cuyo contenido no cambió- es decir que su dicho no se basó en conjeturas sino en el conocimiento de los medios ya anunciados, lo que lleva a concluir que no se estructura el ‘animus injuriandi’, por lo que su comportamiento no reviste las características de una injuria, por ende, resulta atípico el mismo”, justificó la Fiscalía para tomar la decisión.

La Fiscalía no deja pasar por alto el enfrentamiento que por años han tenido Uribe y Coronell, que ha tenido como escenario las redes sociales, por eso señala que “no puede pasar inadvertido el hecho notorio que los señores Coronell y Uribe utilizan las redes sociales Twitter, para realizarse señalamientos y respuestas recíprocas por diferencias que entre ellos existen, que luego han sometido al conocimiento de los estrados judiciales, esas autoridades han establecido en lo referente a los delitos de injuria y calumnia, que no existen los elementos que las estructuren, pese a su publicación en las redes sociales”.