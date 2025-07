Víctimas de las Farc denuncian que la JEP los citó a una “preparación obligatoria” de la audiencia donde se conocerán primeras condenas por secuestro. ¿Evento libreteado?

La JEP redactó un documento, el Auto 014-2025, en el que advierte a las víctimas y sus representantes que tienen que asistir a un “encuentro técnico preparatorio obligatorio” un día antes de la audiencia. La invitación la extendieron a algunas entidades y con una particular recomendación.

Son justamente las víctimas quienes denuncian que esas convocatorias “obligatorias” y fijadas para “preparar” a los participantes antes de la audiencia de verificación no tienen sustento legal y van contra el derecho de contradicción que tienen las partes en una diligencia judicial.

“Lo que llama la atención de ese auto es que establece un encuentro previo obligatorio a la realización de la audiencia. Esos encuentros no están reglados dentro del marco normativo de la JEP ni de la ley estatutaria. Entonces, resulta absurdo e ilógico que obliguen a asistir a un encuentro previo a una audiencia sin definir el fin de ese encuentro”, dijo el abogado Juan Camilo Sanclemente tras recibir esa citación.

Por años, las Farc mantuvo secuestrados a decenas de militares y policías. | Foto: farchivo particular

Según los afectados, la JEP no estaría haciendo justicia sobre lo sufrido durante sus años de secuestro. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“Esto es algo que va en contravía del eje central de la audiencia. Es importante señalar que las audiencias no se preparan con las partes. Eso no se hace previamente, porque pierde el enfoque de la audiencia. Segundo, porque no hay una norma que establezca que se deban hacer las audiencias preparadas”, señaló el abogado que representa a Sigifredo López, exdiputado del Valle, secuestrado por las Farc.