Víctimas del conflicto en Medellín recibieron más de $ 12 mil millones en indemnizaciones

En Medellín, la Unidad para las Víctimas entregó 1.268 indemnizaciones que sumaron más de 12 mil millones de pesos, como medida para la reparación económica que está en la Ley 1448.

Esta fue una de las 33 jornadas de pago de indemnizaciones previstas por más de 32.000 millones de pesos, que beneficiarán a la población afectada por hechos como desplazamiento forzado, homicidios y desaparición forzada de familiares, secuestros, lesiones personales y violencia sexual.

“Son sentimientos encontrados: por un lado, emoción por recibir un dinero que uno no esperaba, pero por el otro saber que es por un hermano que no debió morir tan joven por algo que no hizo. Este dinero lo voy a usar para ajustar para una vivienda, porque ese es el anhelo de toda persona, tener su casa propia”, aseguró la entidad.

Por su parte, el director territorial de la Unidad en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, aseguró que “seguimos cumpliendo mes a mes con esta medida reparadora que le apunta a restablecer derechos vulnerados y a mejorar la calidad de vida con proyectos productivos, vivienda, educación, salud y por eso son orientados con la oferta interinstitucional”.

El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia indicó también que, entre julio y agosto, son 3.386 las personas indemnizadas.

Cabe señalar que, en total, la entidad ha entregado más de 1.350.000 indemnizaciones administrativas en Colombia (más de 300.000 en Antioquia), como parte de la inversión total superior de 15,7 billones de pesos para la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado.

Víctimas de Yolombó, Antioquia, recibieron nuevas dotaciones

La implementación de proyectos a favor de la población afectada por el conflicto continúa floreciendo en el municipio de Yolombó, Antioquia. La acción más reciente realizada en el territorio consistió en la dotación del espacio para las víctimas en la vereda Maracaibo.

En el lugar se contará con sillas, archivadores, armarios, escritorios, tableros acrílicos y cocineta. Para los campesinos de la región, esta zona significa mejorar la caseta que sirve para el encuentro social y la recuperación de las prácticas comunitarias que se vieron interrumpidas por la violencia.

El mobiliario es parte de los planes de retornos y reubicaciones de la población desplazada en Yolombó, donde más de 300 familias de las veredas de Cachumbal, Maracaibo y el corregimiento de Villanueva se han beneficiado con proyectos agropecuarios, dotación a los puestos de salud, mejoramiento de escuelas, caseta comunitaria y la construcción de placas huella.

Cabe señalar que a estas zonas rurales han regresado cientos de personas, tras años de abandono en la época más cruenta del conflicto armado por la disputa territorial entre las guerrillas y grupos de autodefensas.

“Llegamos con las manos vacías, pero con un corazón lleno de esperanza y entusiasmo para salir adelante. Por eso estamos contentos con estos proyectos que nos mejoran la calidad de vida”, relata la líder social Ruby Giraldo, quien también sufrió desplazamiento forzado y volvió años atrás.

Según Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, de esta manera se “avanza en la recuperación del tejido social para que las víctimas que regresaron permanezcan en sus tierras y las comunidades vuelvan a ser productivas”.

Por otro lado, se informó que en Antioquia, la entidad implementa más de 70 planes de retorno y reubicación, con logros como las dotaciones para emprendimiento de más de 2.220 unidades productivas (negocios familiares) y 250 proyectos comunitarios. Entre estos, insumos agropecuarios, materiales para construcción de escuelas, centros de salud, casetas comunales, canchas deportivas, parques, placa huellas.