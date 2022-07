Video: ciudadana denuncia ser víctima de agresiones físicas por parte de funcionarios del Hospital Piloto de Jamundí

Un video que está circulando en redes sociales muestra a una mujer correr a toda marcha por las instalaciones del Hospital Piloto de Jamundí (Valle del Cauca), y diciendo a gran voz que personal del centro hospitalario la había golpeado.

El clip muestra a la ciudadana señalando a una de las enfermeras, a quien le gritó: “esta señora y todas las que están con ella ahí, me halaron el cabello. Partida de sin vergüenzas”, manifiesta.

En un video quedó registrado como una ciudadana denuncia agresión en su contra por parte de funcionarios del Hospital Piloto de Jamundí. Desde la Personería afirmaron que se encuentran investigando estos hechos. #VocesySonidos pic.twitter.com/RWMROz8McE — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 25, 2022

En la grabación también se escucha la voz de un hombre que le indica a la denunciante salir del hospital. Mientras que la ciudadana sigue hablando: “desde que entré me dijeron que estaba haciendo show. Me cogieron del pelo porque empecé a grabar y les dije que por qué tenían que tratarme así. Estoy mal, no me estoy haciendo, me duele”, concluye la mujer, de quien se desconoce su paradero.

Por el momento, la Personería del municipio de Jamundí se pronunció al respecto, indicando que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes a este caso.

En promedio 60 personas al día son víctimas de agresión en Bogotá

El concejal de Bogotá Rolando González lanzó una alerta en materia de violencia que preocupa en la capital. Según dijo, revisando las cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en lo que va corrido del año se han presentado más de 12.000 casos por lesiones personales.

González menciona que en promedio se registran 60 personas que son víctimas de lesiones o agresiones contra la integridad física al día.

No solo se trata de casos de maltrato, sino que muchos de ellos estarían relacionados a riñas que se presentan en la ciudad. Según el cabildante, se calcula que seis de cada 10 personas agredidas fue por consecuencia de una pelea callejera.

El concejal de Cambio Radical señaló que se trata de un hecho preocupante y alarmante, ya que según el último informe de la Secretaría de Seguridad, los casos de lesiones personales en la capital aumentaron un 11 %, lo que se traduce en 1.178 casos adicionales con respecto al primer semestre del año pasado.

Preocupa sobre manera que los casos de violencia contra las mujeres aumentaron un 15 %, comparado con el 6 % que incrementaron las agresiones hacia los hombres en la capital.

También llama la atención que los horarios en los que más se presenta el fenómeno es en la madrugada, ya que en esa jornada creció en un 35 % los casos registrados en comparación con enero y julio del año pasado.

Las localidades en donde más se presenta el hecho es en Barrios Unidos, donde se registró un aumento del 56 %, seguido por Chapinero con el 53 % y Puente Aranda con el 40 %. Asimismo, el espacio público ha sido el principal escenario donde se han presentado el 60 % de los casos, mientras que el 16 % fue en medio de un hurto o atraco, otro hecho que preocupa en la ciudad.

Ese fenómeno de violencia, según explica el concejal, ha llevado a que en los últimos años se hayan aumentado las incapacidades que se registran en la ciudad. Por ejemplo, entre los años 2020 y 2022 se contabilizan más de 45.000 dictámenes por violencia interpersonal, de los cuales el 90 % han generado una incapacidad médico-legal.

El concejal detalló que los casos de politraumatismo representan el 36 %, trauma facial el 20 % y trauma de miembros el 13 %. Las lesiones generan en promedio 11 días de incapacidad. El 65 % de los lesionados se encuentran entre los 20 y 40 años, lo que es considerada la etapa de productividad laboral y académica.

Para el cabildante esta problemática se presenta por falta de estrategias del Distrito para reducir los niveles de violencia interpersonal, por lo que hizo un llamado para que se puedan desarrollar programas que promuevan la sana convivencia entre los bogotanos.

“Se debe trabajar por mejorar las actitudes cotidianas en el espacio público, vías y lugares de encuentro, reduciendo comportamientos que conlleven agresiones entre las personas. Este es un fenómeno muy poco visible y en crecimiento, ya que no en todos los casos los involucrados deciden dar a conocer lo ocurrido a las autoridades”, aseguró.