Video | Hombre le prendió fuego a un camión de construcción en Sincelejo porque el ruido le molestaba

Un nuevo caso de intolerancia se registró en la noche del pasado miércoles, 21 de diciembre, en Sincelejo.

Trascendió que el conductor de un vehículo, adscrito a la empresa Concretos del Norte, se encontraba descargando un material de construcción en el barrio Venecia. En medio del procedimiento, un sujeto salió, de lo que parece ser su lugar de residencia, y se acercó hasta el automotor.

#Sincelejo | Por el delito de daño en bien ajeno deberá responder este sujeto luego incinerar la cabina de un camión de construcción porque el ruido "le molestaba”. pic.twitter.com/DVoRtRjwXs — Isaac Rivera (@IsaacRiveraB) December 22, 2022

En videos que circulan por redes sociales se observa al hombre armado con un tubo y le prende fuego a la cabina del vehículo.

De acuerdo con información suministrada por la Policía municipal, el ciudadano, identificado como Luis Fernando Díaz Vitola, habría actuado de semejante forma porque estaba molesto por el ruido del camión.

“Las unidades policiales que atendieron el caso pudieron establecer por información de la comunidad que un ciudadano residente del sector, inconforme con los trabajos y el ruido producido por parte de los vehículos que se encontraban en el lugar, decidió en un acto irracional y de intolerancia realizar esta conducta que atenta contra la convivencia y seguridad ciudadana”, confirmó la institución armada.

Pese a lo ocurrido, Luis Fernando Díaz no fue capturado. “Por no conocer el caso en flagrancia no se presentaron capturas, pero este sujeto deberá responder por los delitos de daño en bien ajeno”, explicaron las autoridades.

Otro caso de intolerancia

Un motociclista y un agente de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) protagonizaron una riña en plena vía pública. El hecho dejó a uno de los involucrados con varios días de incapacidad médica.

La bochornosa escena ocurrió luego de un llamado de atención al ciudadano por parte del servidor público, justo en la carrera 27 con calle 34. Testigos del hecho registraron la pelea a través de un video que se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el motociclista descendió enfurecido del vehículo y, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre el agente de tránsito, quien también le respondió a los golpes para defenderse. En medio del situación, otro funcionario intentó separar a los hombre, pero durante algunos segundos fue imposible.

“Suélteme mano, suélteme”, se escucha decir al motociclista, mientras el alférez lo tenía contra el piso; segundos después los hombres fueron separados. Luego, el conductor exigió al uniformado que le entregara las llaves de la moto y ante la negativa, nuevamente se fueron a los golpes.

“Las llaves no las tiene él, qué tal como se baja y le pega”, dijo la mujer que grabó este caso de intolerancia.

Posteriormente, el motociclista soltó al agente y nuevamente se subió a su vehículo, para evitar que este fuese inmovilizado; al tiempo seguía pidiendo que le entregaran las llaves, para poder irse.

De acuerdo con las autoridades, esta situación se presentó porque el motociclista le molesto que le detuvieran su recorrido para un registro de rutina. Así mismo, se conoció, que el agente de tránsito, quien fue identificado como Gilberto Neira Pereira, fue incapacitado por los golpes que recibió.

Los bumangueses rechazaron este tipo de actos violentos, que se los últimos meses se han repetido con frecuencia por motivos similares.

“En Bucaramanga, se ha perdido por completo el respeto por las autoridades. Por eso reina el caos, se ha impuesto la violencia y la falta de cultura. Las personas siguen actuando como cavernícolas, estamos sumidos en una total anarquía y desobediencia en la ciudad”, dijo una ciudadana.