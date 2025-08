Video muestra momento exacto en el que nubes desaparecen a parapentista hallado muerto en Meta: imágenes son aterradoras

Las imágenes son aterradoras. En estas se ve a Sanabria volando, al parecer, sin alteración alguna en su parapente. Sin embargo, en cuestión de segundos, terminó siendo absorbido por una corriente de aire nubosa que lo atrapó; luego, no se volvió a ver.

“Un compañero de vuelo lo convenció”

“Ese día no quería irse, estaba como con pereza y me dijo: ‘Negra, el día está como chato’. Se acostó en la cama; estaba ahí hasta que un compañero de vuelo lo convenció y se fue, y no fue más”, recordó Moreno en SEMANA.