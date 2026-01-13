Turismo

Estos son algunos de los municipios colombianos donde es posible practicar parapente

El país alberga varios rincones llenos de encanto para contemplar hermosos paisajes desde lo alto.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
13 de enero de 2026, 8:34 p. m.
Parapente en Sopó, Cundinamarca
Parapente en Sopó, Cundinamarca Foto: Instagram @parapenteparaiso

Colombia, gracias a su geografía diversa conformada por montañas, valles y cañones, se ha consolidado como un destino ideal para quienes buscan sentir adrenalina y contemplar hermosos paisajes desde lo alto.

Por esta razón, diferentes agencias de turismo ofrecen planes como volar en parapente, un deporte que combina emoción y vistas de ensueño, el cual puede practicarse en varios rincones del país, desde picos cafeteros hasta espectaculares cañones.

¿Qué artículos sí o sí deben ir en el equipaje de mano al viajar en avión?

Así que si desea vivir esta experiencia, a continuación se mencionan algunos de los municipios colombianos más reconocidos para realizar esta actividad.

Barbosa

En el departamento de Antioquia, a 41.8 kilómetros de Medellín, en la subregión del Valle de Aburrá, se encuentra este encantador municipio considerado como un destino perfecto para descansar y para hacer parapente.

Turismo

El mirador natural de más de 200 metros de altura, en el oriente antioqueño, que sorprende a los viajeros

Turismo

Así es la isla que parece una enorme huella dactilar desde el aire y está habitada por cientos de conejos

Turismo

A dos horas de Medellín: El pueblo de Antioquia que es ‘cafetero por excelencia’, un destino ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según National Geographic: ¿qué los hace imperdibles?

Turismo

Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística

Turismo

¿Qué artículos sí o sí deben ir en el equipaje de mano al viajar en avión?

Turismo

Así es uno de los pueblos antioqueños más ricos en fuentes hídricas, un paraíso natural imperdible

Turismo

Estos son los encantos del municipio de Cundinamarca con el nombre más corto, un destino reconocido por su clima y hermosos paisajes

Turismo

El encantador pueblo boyacense reconocido como importante centro artesanal, un destino imperdible a una hora de Tunja

Turismo

Tres opciones de planes económicos para disfrutar este puente festivo en Colombia

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, volar en parapente en esta población es una experiencia emocionante, segura y divertida que ningún viajero aventurero se debería perder durante su visita.

Además, asegura que es una excelente manera de disfrutar de la riqueza natural de este territorio, tomar un descanso de la rutina y disfrutar de una vista única desde el aire. Se dice, que es uno de los mejores lugares para practicar parapentismo en el departamento gracias a sus condiciones climáticas.

Un plan perfecto para los viajeros amantes de la adrenalina
Parapente en Filadelfia, Caldas (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Fredonia

Este es otro municipio antioqueño ideal para poner en práctica este deporte extremo y admirar hermosos paisajes entre montañas en Hacienda Santa Isabel.

Además, es un destino conocido por sus granes reservas naturales como los parques ecológicos Cerro Combia y Cerro Bravo, que son escenarios mágicos para practicar senderismo y deportes de aventura.

Cerca a Bogotá

En el departamento de Cundinamarca, los municipios aledaños a la ciudad que ofrecen espacios ideales para realizar esta actividad extrema de forma segura y autorizada son: Sopó, La Calera, Tocancipá y Guatavita.

Al explorar cada uno de estos pueblos es posible encontrar los operadores encargados en ofrecer esta experiencia y otras más que se podrían incluir en el itinerario para disfrutar un escapada cargada de aventuras, bellos escenarios y recuerdos únicos.

Calarcá y Buenavista

Estos municipios del Quindío cuentan con diferentes espacios certificados para realizar estas actividades. En el municipio de Calarcá, por ejemplo, se encuentra el club “Quindío Extremo Parapente”.

Así es uno de los pueblos antioqueños más ricos en fuentes hídricas, un paraíso natural imperdible

San Gil

También conocido como ‘la capital de la aventura’ en Santander, este municipio es ideal para quienes buscan una explosión de adrenalina en medio de la espléndida naturaleza de los Andes colombianos del este.

Según la Alcaldía Municipal, muy cerca de este pueblo existen dos de los mejores lugares donde es posible disfrutar de esa experiencia, entre ellos el imponente Cañón del Chicamocha y el voladero de las Vueltas, ambos perfectos para volar en parapente.

Aunque la lista podría ser más amplia, estas son algunas opciones si está buscando vivir esta aventura en sus próximas vacaciones.

Más de Turismo

Cinco planes para hacer en Sopó, Cundinamarca: hay actividades para todos los gustos

Estos son algunos de los municipios colombianos donde es posible practicar parapente

Mirador natural

El mirador natural de más de 200 metros de altura, en el oriente antioqueño, que sorprende a los viajeros

Isla en Croacia - Ceja mit Cactusbar

Así es la isla que parece una enorme huella dactilar desde el aire y está habitada por cientos de conejos

Fredonia, Antioquia

A dos horas de Medellín: El pueblo de Antioquia que es ‘cafetero por excelencia’, un destino ideal para los amantes de la aventura

Restaurante

Los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según National Geographic: ¿qué los hace imperdibles?

Jardin, Antioquia

Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística

Equipaje de mano

¿Qué artículos sí o sí deben ir en el equipaje de mano al viajar en avión?

El Bagre, Antioquia

Así es uno de los pueblos antioqueños más ricos en fuentes hídricas, un paraíso natural imperdible

Equipaje ligero

Elementos esenciales para viajar ligero: el verdadero lujo que marcará las escapadas de 2026

Jardín, Antioquia

Así es una de las cascadas más populares de Antioquia: está a solo 3 horas de Medellín, en el suroeste antioqueño

Noticias Destacadas