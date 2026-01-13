Estos son algunos de los municipios colombianos donde es posible practicar parapente

Colombia, gracias a su geografía diversa conformada por montañas, valles y cañones, se ha consolidado como un destino ideal para quienes buscan sentir adrenalina y contemplar hermosos paisajes desde lo alto.

Por esta razón, diferentes agencias de turismo ofrecen planes como volar en parapente, un deporte que combina emoción y vistas de ensueño, el cual puede practicarse en varios rincones del país, desde picos cafeteros hasta espectaculares cañones.

Así que si desea vivir esta experiencia, a continuación se mencionan algunos de los municipios colombianos más reconocidos para realizar esta actividad.

Barbosa

En el departamento de Antioquia, a 41.8 kilómetros de Medellín, en la subregión del Valle de Aburrá, se encuentra este encantador municipio considerado como un destino perfecto para descansar y para hacer parapente.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, volar en parapente en esta población es una experiencia emocionante, segura y divertida que ningún viajero aventurero se debería perder durante su visita.

Además, asegura que es una excelente manera de disfrutar de la riqueza natural de este territorio, tomar un descanso de la rutina y disfrutar de una vista única desde el aire. Se dice, que es uno de los mejores lugares para practicar parapentismo en el departamento gracias a sus condiciones climáticas.

Fredonia

Este es otro municipio antioqueño ideal para poner en práctica este deporte extremo y admirar hermosos paisajes entre montañas en Hacienda Santa Isabel.

Además, es un destino conocido por sus granes reservas naturales como los parques ecológicos Cerro Combia y Cerro Bravo, que son escenarios mágicos para practicar senderismo y deportes de aventura.

Cerca a Bogotá

En el departamento de Cundinamarca, los municipios aledaños a la ciudad que ofrecen espacios ideales para realizar esta actividad extrema de forma segura y autorizada son: Sopó, La Calera, Tocancipá y Guatavita.

Al explorar cada uno de estos pueblos es posible encontrar los operadores encargados en ofrecer esta experiencia y otras más que se podrían incluir en el itinerario para disfrutar un escapada cargada de aventuras, bellos escenarios y recuerdos únicos.

Calarcá y Buenavista

Estos municipios del Quindío cuentan con diferentes espacios certificados para realizar estas actividades. En el municipio de Calarcá, por ejemplo, se encuentra el club “Quindío Extremo Parapente”.

San Gil

También conocido como ‘la capital de la aventura’ en Santander, este municipio es ideal para quienes buscan una explosión de adrenalina en medio de la espléndida naturaleza de los Andes colombianos del este.

Según la Alcaldía Municipal, muy cerca de este pueblo existen dos de los mejores lugares donde es posible disfrutar de esa experiencia, entre ellos el imponente Cañón del Chicamocha y el voladero de las Vueltas, ambos perfectos para volar en parapente.

Aunque la lista podría ser más amplia, estas son algunas opciones si está buscando vivir esta aventura en sus próximas vacaciones.