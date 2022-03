VIDEO | “Ojalá mataran a este petrista”: mujer a Beto Coral en consulado de Miami

Este sábado 12 de marzo, en medio de las votaciones para Congreso y consultas partidistas en Miami, Estados Unidos, el tuitero Franklin Humberto Coral Garrido, comúnmente identificado como Beto Coral y quien también se había perfilado para ser de los elegidos por el Pacto Histórico como representante a la Cámara en el exterior, pero que desistió de su candidatura, denunció un acto de intolerancia política en los comicios.

Con un trino en el que se adjuntó un video de prueba, Beto Coral afirmó que mientras estaba haciendo veeduría en medio del consulado de Miami, una señora comenzó a lanzar ataques en contra de los petristas, seguidores del precandidato Gustavo Petro, así como a llamarlos “ratas” y desearles la muerte solamente por tener una ideología diferente.

“Hacía veeduría por el consulado de Colombia en Miami y una señora me vio y dijo: ‘ojalá mataran a este petrista’. Me devolví y me respondió ‘qué rico que se muera’ y enfatizó: ‘Hay que matarlos porque son comunistas, son plagas y ratas’”, escribió Coral en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a las agresiones que la mujer comenzó a proferirle mientras este hacía su labor en el ente gubernamental.

Hacía veeduría por el consulado de Colombia en Miami y una señora me vio y dijo: “ojalá mataran a este petrista”



Me devolví y me respondió, “que rico que se muera” y enfatizó: “Hay que matarlos porque son comunistas, son plagas y ratas” pic.twitter.com/uKNms1589A — Beto Coral (@Betocoralg) March 11, 2022

En medio del video se escucha cómo Coral le pregunta a la señora si ella es capaz de matar gente, eso después de que afirmara que debían acabar con los petristas; “no, pero Petro sí acaba con todos”, le respondió la mujer, y continuó afirmando que le gustaría terminar con la vida de estas personas por su ideales políticos.

“¿Usted fue la que dijo que qué rico matar petristas?”, continúa Coral en un intento de confrontar a la mujer y hacerla quedar en evidencia, a lo que ella confirma: “¡Ay, sí! Qué rico que se mueran”, fueron las palabras de la señora, quien seriamente afirmó su desagrado hacia la política de Petro y su posibilidad de llegar a gobernar el país.

“¿Cómo así que matar petristas, por qué?”, fue la siguiente pregunta del tuitero para la mujer, a lo que esta respondió: “Porque son comunistas” dijo la señora. “¿Y hay que matarlos?”, siguió confrontando Coral, mientras alrededor se ve cómo otras personas también están grabando las pugna entre estos dos.

“¿Usted no sabe que las ratas hay que acabarlas?”, remata la señora, quien se molesta por la confrontación y por el tema de conversación, afirmando que los petristas son “ratas” y una “plaga”.

Ante la gravedad de las afirmaciones, Coral hacia otra contrapregunta con el objetivo de hacer reflexionar a la mujer sobre sus cuestionamientos.

“Por ejemplo, yo soy petrista, ¿usted me mataría a mí?”, fue el caso que le planteó Coral, a lo que la mujer le respondió la pregunta cuestionándolo si quería que Colombia se convirtiera en Venezuela, haciendo referencia al régimen de Nicolás Maduro y los múltiples inconvenientes que ha vivido el pueblo venezolano entre el éxodo y el golpe económico, aseverando que en dado caso en el que ganara Petro, el país sufriría el mismo destino.

El senador Gustavo Bolívar se pronunció ante el hecho, criticando directamente a la señora por su supuesta falta de tolerancia y afirmó que ese era el resultado de las acciones del expresidente Álvaro Uribe, quien habría sembrado el odio entre los colombianos.

“Esta señora uribista de Miami que dices @Betocoralg “que rico que se muera Petro” y que a los que piensan distinto a ella “hay matarlos como ratas” lleva un Cristo en el pecho. Es el legado de odio que deja Álvaro Uribe y que con su voto decidido derrotaremos mañana en las urnas”, fueron las palabras de Bolívar, denunciando además la contrariedad entre el uso del cristo, que representa la fe católica, con sus aclaraciones sobre acabar con la vida de aquellos que no comparten sus ideales.