Video | Patrullera de la Policía es capturada por sus mismos compañeros y expuesta en plena ceremonia

Una particular captura se vivió en la Policía Nacional cuando los uniformados se encontraban en plena ceremonia con el director de la entidad, Henry Armando Sanabria.

Mientras el oficial hablaba, dio la orden de pasar por el frente de los demás policías a la patrullera identificada con los apellidos Morales Palma, quien está siendo acusada de estafar a la organización en la que trabajaba.

Según la Fiscalía, la patrullera trabajaba en el área de Tesorería de la Policía Nacional y desde allí alteró el sistema de información de la entidad para desviar altas sumas de dinero hacia sus familiares. Se habla de entre 200 y 300 millones de pesos los que habría robado la oficial detenida.

“Ya lo decía yo que siempre había una desgracia en diciembre, cada quien responde por sus actos”, se le escucha decir a Sanabria en el video mientras la patrullera es trasladada esposada frente a todos sus colegas.

ATENCIÓN, Delante de sus compañeros de trabajo, es capturada patrullera de la Policía, señalada de apropiarse de por lo menos 200 millones de pesos, que al parecer transfirió a familiares suyos, adulterando el sistema informático de la misma Policía. pic.twitter.com/pGBOQpM2ku — @noticias_sincontrol (@NSincontrol) December 15, 2022

Según las autoridades la pena por este delito podría ser de hasta 15 años de prisión e informaron que la patrullera confesó su mal actuar.

Mientras Policía captura y lleva a prisión a los mismos uniformados, Gobierno pide libertad a delincuentes

Uno de los jóvenes capturados en la tarde del pasado domingo por presuntamente atacar con piedras la camioneta en que se movilizaba el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, cuenta con graves antecedentes judiciales. Así lo reseñó el mismo oficial, que indicó que en el sistema judicial cuenta con cuatro procesos penales pendientes por diferentes delitos.

Los procesos, según reveló el general, están relacionados con los delitos de obstrucción a vía pública, violencia contra servidor público, entre otros. Sin embargo, no contaba con orden de captura vigente: “son procesos en los que han sido dejados en libertad por fiscales o jueces de control de garantías, pero los procesos continúan”.

Dos de los jóvenes capturados fueron dejados en libertad pocas horas después por la mediación del viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, quien llegó a la zona. Esta situación ha generado una gran polémica, puesto que el funcionario no contaba con las facultades para este tipo de acciones, hecho por el cual se anunció incluso una denuncia en su contra.

Con un megáfono en mano, al viceministro García se le escuchó decir: “Hoy, la persona más alta en la Policía Nacional en todo el estamento de la Policía, vino acá y nos ayudó a dar la orden para que cese la acción del Esmad. Esos también son hechos que hay que valorar. Hay que valorarlas”.

En otro video, se aprecia a un hombre preguntarle al viceministro por qué la “agresividad” de la Policía “contra los muchachos”, a lo que el funcionario le respondió que más allá de eso, era que ambas partes se sentaran para ver cómo solucionaban todo.

El diálogo entre el viceministro y el hombre se dio minutos antes de que el funcionario se subiera a hablar con los dos detenidos que estaban en la tanqueta del Esmad, y que luego fueron puestos en libertad.

Mientras tanto, a otra mujer se les escuchaba advertirle al viceministro: “Si no los sacan, no va a haber diálogo (...) Los quiero ver afuera, no quiero ver Esmad. Así nos sentamos”.

Este actuar pone en duda la posición del Gobierno nacional, ya que mientras la Policía hace su trabajo, ellos borran lo hecho por los uniformados para mantener el orden.