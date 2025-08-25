Violento atraco en Bogotá: les robaron la camioneta y adentro estaba su mascota. Esta es la historia

El pasado viernes a las nueve de la noche, el docente Guillermo Ibáñez, dueño de un perro llamado Thor, estaba alistando su camioneta blanca TXL frente a su casa, ubicada en el barrio Galán, para salir de viaje. El colegio El Sorrento se encuentra justo al frente de su residencia.

Guillermo había metido a su perro dentro de la camioneta y se despedía de una niña cuando fue sorprendido por cinco o seis individuos armados con revólveres niquelados.

Thor, perro perdido. | Foto: Torres, perrito perdido

Los delincuentes, que brillaban en la oscuridad, le apuntaron directamente al pecho a Guillermo y amenazaron con dispararles a su esposa, a su cuñado y a la niña. Amedrentado, no tuvo más opción que entregarles el control del vehículo. Los asaltantes se subieron a la camioneta y se la llevaron a toda velocidad. Desesperado, Guillermo les gritó que le devolvieran a su perro, pero los ladrones no se detuvieron.

Thor es un pitbull macho, castrado, de color carmelito, con líneas blancas, y es conocido por ser muy tranquilo, cariñoso y no atacar a nadie. Desde el robo, Guillermo y su esposa han hecho grandes esfuerzos para recuperarlo, incluyendo la búsqueda en redes sociales, donde han encontrado el apoyo de varias personas.

#Bogotá A Thor se lo llevaron cuando unos hombres robaron la camioneta donde él se encontraba. Su familia pide apoyo para encontrarlo.



✅ Desde el 16 de agosto, Thor no aparece. Su familia pide que por favor sea devuelto. El hecho ocurrió en el barrio 🧵 pic.twitter.com/mXBaFtFApX — Conexión Animal (@RCAnimal) August 25, 2025