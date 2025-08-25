4 Patas
Violento atraco en Bogotá: les robaron la camioneta y adentro estaba su mascota. Esta es la historia
Thor es un macho castrado, café, con líneas blancas; es de raza pitbull, muy tranquilo.
El pasado viernes a las nueve de la noche, el docente Guillermo Ibáñez, dueño de un perro llamado Thor, estaba alistando su camioneta blanca TXL frente a su casa, ubicada en el barrio Galán, para salir de viaje. El colegio El Sorrento se encuentra justo al frente de su residencia.
Guillermo había metido a su perro dentro de la camioneta y se despedía de una niña cuando fue sorprendido por cinco o seis individuos armados con revólveres niquelados.
Los delincuentes, que brillaban en la oscuridad, le apuntaron directamente al pecho a Guillermo y amenazaron con dispararles a su esposa, a su cuñado y a la niña. Amedrentado, no tuvo más opción que entregarles el control del vehículo. Los asaltantes se subieron a la camioneta y se la llevaron a toda velocidad. Desesperado, Guillermo les gritó que le devolvieran a su perro, pero los ladrones no se detuvieron.
Thor es un pitbull macho, castrado, de color carmelito, con líneas blancas, y es conocido por ser muy tranquilo, cariñoso y no atacar a nadie. Desde el robo, Guillermo y su esposa han hecho grandes esfuerzos para recuperarlo, incluyendo la búsqueda en redes sociales, donde han encontrado el apoyo de varias personas.
La familia se encuentra muy afectada por el incidente y por la pérdida del compañero canino. Si alguien tiene información sobre Thor, piden que se ponga en contacto con Guillermo Ibáñez, llamando al número 3115781231. Cualquier ayuda o pista es de gran importancia para esta familia que espera ansiosamente el regreso de su mascota.