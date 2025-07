Vive Claro: SEMANA visitó las obras del nuevo escenario y revisó los documentos que soportan su legalidad. No es humedal ni reserva ambiental

Este enfrentamiento, que no es nuevo, ha estado marcado por una gama de zonas grises que tienen que ver con la falta de claridad sobre el uso que las administraciones distritales han definido a lo largo de los años y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para ese predio. Colectivos ambientales como Humedales Bogotá aseguran que ese terreno de 26 hectáreas sí es una zona de humedal, pero que cuando la Alcaldía de Bogotá, en tiempo de la Bogotá Humana, hizo el estudio, “lo realizó de ojo, sin hacer pruebas científicas ni tomar muestras del suelo”.

Sin embargo, un documento conocido por SEMANA, que data del 25 de julio de 2013, suscrito por la Secretaría de Ambiente cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde de la capital, confirma que no se halló evidencia técnica para catalogar ese predio como un humedal porque “el lugar no cumple con las características de ecosistemas de humedal” porque los empozamientos de agua no son naturales, sino producto de la lluvia.