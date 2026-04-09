Volvió a temblar en Colombia: el SGC ha reportado más sismos esta mañana de jueves 9 de abril

Esta mañana de jueves 9 de abril, muy temprano, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que a las 6:44 a. m. se registró un temblor que tuvo como epicentro el municipio de Circasia, Quindío.
De acuerdo con el SGC, el sismo tuvo una magnitud de 3,0 y su profundidad fue superficial. En redes sociales, algunos internautas reportaron haber sentido el temblor.
“Estuvo fuerte en Calarcá”; “Sí se sintió en Salento”; “¡Armenia corto, pero fuerte!”; “En Armenia, se sintió. Un buen despertador”, comentaron algunos internautas.
Había pasado poco tiempo y el SGC volvió a reportar otro temblor este jueves a las 7:20 a. m. En esta ocasión, el epicentro fue el municipio de Elías, Huila.
“Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 2026-04-09, 07:20 hora local. Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Elías - Huila, Colombia. ¿Sintió este sismo?“, fue el reporte del SGC.
Posteriormente, la entidad informó que había temblado en el océano Pacífico, exactamente a 46 kilómetros de Piliza, zona ubicada en el municipio de Bajo Baudó, Chocó.
Dicho evento sísmico tuvo una magnitud de 2,5 y su profundidad fue superficial. Se registró a las 11:14 a. m.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-09, 11:14 hora local Magnitud 2.5, Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/k0KU7uWita— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 9, 2026
Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo
Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.
La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:
- En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
- En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
- Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.