Guardar el certificado electoral puede convertirse en una ventaja económica al momento de solicitar o renovar este documento indispensable para salir del país.

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¿Cómo funciona el descuento?

La Cancillería de Colombia señala que el certificado electoral debe presentarse durante el proceso de expedición o renovación del pasaporte para que pueda aplicarse el beneficio correspondiente.

El descuento se encuentra vigente para quienes participaron en la jornada electoral y cumplan con los requisitos establecidos por las entidades competentes.

En caso de pérdida del documento, los ciudadanos pueden consultar los mecanismos habilitados por la Registraduría para acreditar su participación.

Actualmente, el pasaporte continúa siendo uno de los documentos más solicitados por los colombianos.

De acuerdo con la información publicada por la Cancillería, en Bogotá el pasaporte ordinario tiene un valor de $186.000, correspondiente a $111.000 por la libreta y $75.000 por concepto de impuesto de timbre.

Al aplicar el descuento electoral del 10 %, el ciudadano puede obtener una reducción sobre el valor correspondiente al trámite, al presentar el certificado electoral válido en el momento de la solicitud.

Las tarifas pueden variar en algunas regiones del país debido a los impuestos departamentales que se cobran en determinadas gobernaciones.

Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar previamente los valores actualizados en los canales oficiales antes de agendar una cita.

Conservar el certificado electoral puede representar un ahorro para quienes planean solicitar o renovar su pasaporte en los próximos meses. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa

Un incentivo para quienes ejercieron su derecho al voto

Miles de colombianos acudieron a las urnas el pasado domingo para elegir al próximo presidente de la República.

Además de participar en una de las jornadas democráticas más importantes del país.

Quienes votaron recibieron un documento que puede traducirse en beneficios concretos para distintos trámites ante el Estado.

El certificado electoral es un comprobante entregado por los jurados de votación que acredita la participación en las elecciones.

Este documento permite acceder a incentivos establecidos por la legislación colombiana con el propósito de promover la participación ciudadana en los procesos electorales.

Uno de los beneficios más conocidos es el descuento del 10 % en la expedición del pasaporte.

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Según la Registraduría Nacional, este incentivo hace parte de los mecanismos creados para reconocer a quienes ejercen su derecho al voto.

Por eso, quienes votaron el 21 de junio y estén pensando en tramitar o renovar su pasaporte podrían aprovechar el beneficio y reducir el costo del documento.

Esto aplica siempre y cuando se sigan los procedimientos establecidos por la Cancillería.

Por ello, las autoridades recomiendan conservar el certificado en buen estado y tenerlo disponible cuando sea requerido.