Así votaron en Bogotá, Medellín y otras capitales en Colombia, en la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial acabó y, según el preconteo, Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia. Tras varios boletines en los que el margen entre un candidato y otro se iba haciendo más pequeño, al final de la jornada la diferencia entre ambos fue de tan solo alrededor de 250.000 votos.

Así votó Colombia en la segunda vuelta presidencial: dos departamentos cambiaron de tendencia y hubo sorpresas

Iván Cepeda alcanzó el 48,70 % de la totalidad de los sufragios, mientras que De La Espriella logró el 49,66 %; por otro lado, el voto en blanco obtuvo el 1,63 % con 426.848 votos.

Este ha sido uno de los comicios más cerrados de las últimas décadas en Colombia, y en donde las principales capitales del país jugaron un papel fundamental en la elección del nuevo mandatario.

En Bogotá, el ganador de la capital fue Iván Cepeda con una votación del 52,47 %, lo que corresponde a 2.235.514 votos; por el lado de Abelardo De La Espriella, obtuvo el 45,37 % al recibir 1.933.243 votos.

Por otro lado, en la capital antioqueña, Medellín, el más votado fue el presidente electo con el 64,45 %, significando 819.285 votos, casi el doble del candidato del Pacto Histórico, que tuvo el 33,18 % con 421.839 votos.

En Barranquilla, el margen entre ambos fue un poco más estrecho; sin embargo, el que se llevó el triunfo fue Cepeda con el 54,18 % o 375.178 votos, frente a Abelardo que alcanzó el 44,72 %, lo que corresponde a 309.652 votos.

Habla Iván Cepeda: Pacto Histórico presenta 57.000 reclamaciones y responde a declaraciones de Abelardo De La Espriella

En la capital del Valle del Cauca, Cali, el vencedor también fue Cepeda con su fórmula vicepresidencial, Aída Marina Quilcué, con el 59,64 %, lo que representa 682.166 votos, mientras que De La Espriella con su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, lograron el 38,73 %, correspondiendo a 443.047 votos.

En Bucaramanga, quien lideró los resultados fue el presidente electo con el 64,93 %, correspondiente a 229.851 votos; por el contrario, Cepeda alcanzó el 33,30 %, lo que significó 117.895 votos.

Votaciones en la ciudad de Cali. Urna, voto, votación, mesas. Foto: Sebastián Castillo

Por otra parte, en otras capitales importantes el vencedor fue Cepeda. Específicamente en la capital de Bolívar, Cartagena, alcanzó el 65,24 %, lo que se traduce en 324.123 votos frente a De la Espriella con el 33,42 %, correspondiendo a 166.049 votos; mientras que en la capital del Magdalena, Santa Marta, el candidato del oficialismo obtuvo el 59,10 % o 145.942 votos, en tanto que De La Espriella sumó el 39,47 %, equivalente a 97.476 votos.

En Cúcuta, Norte de Santander, salió victorioso el presidente electo con el 79,05 %, lo que representó 306.536 votos, mientras que Cepeda logró apenas el 19,61 %, significando 76.069 votos.