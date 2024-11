“Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, otro caso de ‘usted no sabe quién soy yo’ enreda al gobernador de Arauca

“Le agradezco que no grabe si no está autorizado a grabar… Puede tener el carnet que sea, ¿pero está autorizado a grabar? ¿Tiene la autorización? Usted sabe que se están extralimitando”, dijo un funcionario.

El mismo funcionario se acercó al mayor de la Policía y le reiteró: “Eso no lo puede hacer”, refiriéndose al cierre del establecimiento. El oficial detuvo la discusión con todo el profesionalismo y la experiencia de su cargo. Pidió respeto y les recordó que era su trabajo y no obedecía a intereses políticos.

Mayor: Yo no me dejo coaccionar de nada. Yo no trabajo ni tengo persecuciones con nadie, como acabaron de decir, que está grabado. Yo no me voy a meter en problemas para hacer un procedimiento en contra de la ley.