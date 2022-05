“Yo le quito votos”: ¿qué dijo Paola Ochoa sobre resultado de Rodolfo Hernández?

Hace algunos meses, cuando los candidatos presidenciales recién iniciaban sus campañas, el ingeniero Rodolfo Hernández ofreció el puesto de una eventual vicepresidencia a la periodista Paola Ochoa.

No obstante, la comunicadora rechazó la oportunidad argumentando motivos personales. “Ahora, más que nunca, necesito tiempo y concentración para atender ese asunto familiar, que me cayó encima en el momento que menos esperaba. Es mi deber estar con los niños en este preciso instante de sus vidas y ello me impide concentrarme plena y totalmente en la campaña”, dijo en su momento Ochoa en un comunicado.

Ante el rechazo de Paola Ochoa a ser la fórmula vicepresidencial de Hernández, el candidato respondió: “Cuando escuché sus motivos me llené de más admiración por ella. Una mujer valiente, preparada y decente que hoy ha puesto a su familia por encima de todo y así debe ser. Nada, ni una aspiración política, puede ser superior al amor familiar y a las obligaciones morales que esta conlleva”.

Posteriormente, Rodolfo Hernández presentó a la docente e investigadora Marelen Castillo como su fórmula, quien lo acompañó en el tarjetón en las elecciones del domingo 29 de mayo y ahora disputarán la segunda vuelta contra Gustavo Petro y Francia Márquez.

Durante el análisis sobre la jornada electoral del domingo en la emisora Blu Radio, donde Paola Ochoa se desempeña como panelista, le preguntaron por la vez que rechazó ser la fórmula vicepresidencial de Hernández, pues ―de no haberlo hecho― hoy podría estar preparándose para la segunda vuelta del 19 de junio.

“Yo le dije desde el día uno: ‘Yo le quito es votos’. Gracias a esa señora que dio un paso al lado es que (Rodolfo Hernández) se está metiendo en la recta final”, dijo la comunicadora.

De acuerdo con el preconteo, Petro lideró los comicios con 8′527.768 votos, traducidos en el 40,32 %, mientras que Rodolfo Hernández, cuya popularidad venía en ascenso y los sondeos lo ubicaban tercero en la intención de voto ―por detrás de Federico Gutiérrez―, sorprendió a último momento y obtuvo 5′953.209 de votos (28,15 %).

Rodolfo Hernández llega a la segunda vuelta con una clara oportunidad para vencer a Gustavo Petro y convertirse en el nuevo presidente del país. - Foto: campaña rodolfo hernández

“En segunda vuelta vamos a sacar 12 millones de votos”

Sobre la manera en la que le ganaría a Gustavo Petro en la segunda vuelta y la plata que invirtió en su campaña para obtener el resultado que lo llevó a entrar en la recta final de la contienda electoral por la Presidencia, fueron algunas de las revelaciones que le hizo el ingeniero Rodolfo Hernández a la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot, en una entrevista que le concedió en su programa.

La atendió el domingo, mismo día de elecciones, “por ser bumanguesa” como él, según afirmó el candidato que causó la mayor sorpresa en esta primera vuelta.

El candidato señaló que en la segunda ronda obtendrá 12 millones de votos, el doble de lo logrado en la primera vuelta, y dijo que: “va a ser aterrador lo que sucederá”.

En relación con los gastos de su campaña, confesó que fueron 800 mil dólares en total, y que los va a recuperar con la reposición de votos (en la primera vuelta obtuvo 5.953.209 votos, según el preconteo de la Registraduría Nacional). La cifra mencionada por Hernández es el equivalente a casi 3.300 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que habría gastado Federico Gutiérrez.

Convencido de que le ganará a Gustavo Petro Petro en la segunda vuelta el 19 de junio, sostuvo que utilizará el mismo discurso que le gustó a los colombianos, “no decir mentiras a la gente, prometiéndole un gobierno que va a actuar con lógica, ética y estética”.