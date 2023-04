Acciones de empresa de servicios públicos de Barranquilla, Triple A, seguirán en Distrito; tribunal negó suspensión de compraventa

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una medida cautelar con la que se pretendía suspender la venta de las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A, que realizó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al Distrito.

Resulta que el presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, Henry Antonio Anaya Arango, interpuso una acción popular alegando que dicho contrato celebrado supone un daño contingente.

La empresa es la encargada de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. - Foto: Archivo Particular

“Que se tomen todas las medidas necesarias a fin de evitar el daño contingente que se presentaría en el proceso de venta de la participación accionaria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la Triple A S.A. E.S.P., empresa de economía mixta de servicios públicos que opera en Barranquilla al vender y pagar por debajo del precio establecido las acciones públicas de la TRIPLE A SA E.S.P. en cabeza de la SAE, por la violación y desconocimiento de los derechos colectivos de los colombianos: a la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, vulnerados por dichas instituciones en razón al incumplimiento flagrante y reiterado de sus obligaciones al celebrar y ejecutar un negocio jurídico, contrato estatal, que presuntamente va en contravía del erario y que ocasionaría un elevado detrimento patrimonial al Estado Colombiano”, dice el documento.

Cabe recordar que en el año 2021 la SAE vendió la totalidad de su participación accionaria en Triple A al Distrito de Barranquilla por un valor de 565.000 millones de pesos. En el cambio de gobierno, el actual director de la Sociedad de Activos Especiales manifestó tener reparos en la valoración de la empresa, alegando que fue vendida a un precio muy bajo.

La SAE vendió su participación en Triple A al distrito de Barranquilla en el años 2021. - Foto: SAE

Luego de un arduo proceso, el Distrito ganó la batalla jurídica, lo que despertó molestias en algunos sectores. Precisamente, la acción popular interpuesta por el veedor buscaba tumbar la ejecución de dicho contrato. Pero no fue posible. Las accionesLa acciones, por lo pronto, seguirán bajo el poder del Distrito. Para el tribunal, no se encontró perjuicio irremediable. Según el fallo, no existe evidencia que establezca que dicho convenio represente un perjuicio irremediable.

Además, en la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se deberá informar si dicho contrato ya se cumplió en su totalidad.

La junta directiva de Triple A

Luego de que el distrito de Barranquilla recuperó la mayoría de las acciones correspondientes a la empresa de servicios públicos Triple A, los accionistas de dicha sociedad escogieron a los miembros principales y suplentes de la junta directiva de la compañía.

Así las cosas, los miembros principales están conformados por: Jaime Pumarejo Heins, Carlos Sarabia Mancini, René Puche Restrepo, Jorge Gómez Mejía y Germán Villegas Londoño.

Entre tanto, los miembros suplentes son: Adalberto Palacio Barrios, Ricardo Plata Sarabia, Ernesto Ritzel Feske, Luis Botero Gutiérrez y Bruno Seidel Arango.

Jaime Pumarejo Heins

Alcalde de Barranquilla.

Carlos Sarabia Mancini

Actualmente, se desempeña como gerente de K-yena, la empresa a cargo del alumbrado público de Barranquilla y con la cual la SAE llevó a cabo el contrato de compraventa de las acciones de Triple A. También fungió como director de Infraestructura en el Ministerio de Transporte.

René Puche Restrepo

Reconocido por ser el presidente del Puerto de Barranquilla. Es Administrador de empresas de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, con Maestría en Administración de Empresas de la misma institución y estudios de alta gerencia en Harvard Business School. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector logístico. Presidió la junta de la Andi Seccional Atlántico de 2015 a 2016 y de 2018 a 2020.

Triple A, empresa de servicios públicos, - Foto: Tomada de Twitter de @SomosTripleA

Jorge Gómez Mejía

Se desempeña como vicepresidente Ejecutivo del Grupo Ethuss, un conjunto de empresas que se relaciona operativamente mediante el desarrollo de actividades de ingeniería, suministro, producción, construcción, montaje, operación, reparación y mantenimiento. Las compañías que integran dicha sociedad están vinculadas con la Minería y Metales, Energía Eléctrica, Petróleo y Gas, TIC e Infraestructura.

Germán Villegas Londoño

Ejecutivo con más de 22 años de experiencia en el liderazgo y gerencia de empresas del sector de Servicios públicos, así como en empresas de energía eléctrica en sus cuatro componentes: Generación, Transmisión, distribución y Alumbrado Público. También integra el Grupo Ethuss.

Adalberto Palacio Barrios

Se desempeña como Secretario Jurídico distrital en la Alcaldía de Barranquilla.

Ricardo Plata Sarabia

Secretario distrital de Desarrollo económico de la Alcaldía de Barranquilla. Cuenta Con experiencia en desarrollo urbano y económico, gerencia y estrategia de negocios.

Ernesto Ritzel Feske

Director de Finanzas de Termobarranquila, una empresa que opera principalmente en el sector Energía Eléctrica.

Cabe recordar que el lío jurídico data desde el 2021, cuando la SAE vendió la totalidad de su participación accionaria en Triple A al Distrito de Barranquilla por un valor de 565.000 millones de pesos. En el cambio de gobierno, el actual director de la Sociedad de Activos Especiales manifestó tener reparos en la valoración de la empresa, alegando que fue vendida a un precio muy bajo.