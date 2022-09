Alcalde de Cartagena rechazó propuesta de Barranquilla por tarifas de energía

Luego del debate que abrió el presidente de la República Gustavo Petro sobre el “extraño” aumento de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, aun cuando los embalses están llenos por la temporada de lluvias y tras las explicaciones públicas que pidió al sector energético, varias han sido las reacciones de alcaldes, gobernadores y senadores.

El último en participar en el tema fue el alcalde de Cartagena, William Dau, pero él se pronunció en rechazo a lo que planteó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien convocó una protesta para que el Estado respondiera urgente a las solicitudes que ha abanderado con el apoyo de sus homólogos de la región Caribe colombiana, entre ellos el mismo alcalde de Cartagena.

Para Dau, la propuesta del alcalde de Barranquilla tiene fines políticos e incluso aseguró que las solicitudes realizadas ya han sido escuchadas y el actual gobierno trabaja en ellas.

“El presidente Petro y la ministra de Minas han dicho que hay que revisar el tema de altas tarifas. Hace una semana tuve una reunión con MinMinas y nos manifestó los problemas con la Creg”, aseguró el mandatario de los cartageneros a un medio local (El Universal).

El alcalde Dau dijo no estar de acuerdo con realizar marchas contra la empresa de energía y, en cambio, abogó por ellas, señalando que no es su responsabilidad el aumento de las tarifas. “Las empresas de servicios públicos nos están metiendo la mano en lo más profundo del bolsillo. No estoy de acuerdo con hacer paros, marchas y protestas porque este problema no fue causado por el gobierno de Petro, sino el anterior”.

¿Pero qué fue lo que dijo Pumarejo?

La propuesta fue planteada durante la instalación del Bloque Parlamentario Caribe, en Cartagena, en la que participaron parlamentarios de la región, gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, gremios y otros sectores.

“Si no nos escuchan vamos a convocar la marcha más grande que se haya hecho en el Caribe colombiano. Vamos a salir a marchar en cada ciudad del Caribe y le vamos a decir que merecemos ser escuchados y que necesitamos una solución”, fueron las palabras del alcalde de Barranquilla.

Sin embargo, una vez el presidente Gustavo Petro trinó en su cuenta oficial de Twitter la inquietud de si “¿Puede aumentar el pago por servicio de electricidad cuando los embalses están llenos y es temporada de muchas lluvias?” y citó a “todas las autoridades del sector energético para que nos expliquen este comportamiento extraño”, al parecer, la medida fue considerada de más dado que la mirada del Estado ya esta puesta en el tema.

Frente a esa publicación del mandatario de los colombianos el alcalde de Barranquilla respondió también en la misma red social y le dijo otras dos propuestas para revisar los datos entregados por el Dane.

“Proponemos: 1. Revisar el IPP como índice de incrementos de generación y de la cadena. 2. Cambiar fórmula de pérdidas para el Caribe e involucrar a transmisores y generadores en la solución. Inflación general está siendo jalonada artificialmente por este tema, un círculo vicioso”, trinó el alcalde de Barranquilla en respuesta al mandatario.

Para los próximos días se espera un pronunciamiento oficial del Ministerio de Minas y la visita del presidente a la capital del Atlántico para hablar sobre este y otros temas de interés.